La playa donde veranea Alberto Núñez Feijóo: 20 km de costa, iglesia del siglo XIII y playas de arena dorada y fina

La playa donde desconecta Alberto Núñez Feijóo en un montaje de BLUPER

Con la agenda siempre marcada por reuniones, debates y compromisos institucionales, encontrar un lugar donde desconectar no siempre es sencillo. Sin embargo, incluso las figuras más expuestas necesitan un refugio lejos del ruido.

Ese lugar existe para Alberto Núñez Feijóo. Un tramo de costa donde las playas de arena dorada se extienden durante kilómetros, las olas se rompen con suavidad y la historia permanece presente entre iglesias centenarias y paisajes prácticamente intactos.

Hablamos de un enclave que combina naturaleza, tradición y tranquilidad, convirtiéndose en el escenario perfecto para desconectar de la rutina y disfrutar de una de las costas más bellas del norte de España.

Vista de Moaña. Diputación de Pontevedra

Así se presenta Moaña, frente a la ría de Vigo y con un encanto espectacular. Uno de sus grandes atractivos es que permite pasar de un mirador a un yacimiento arqueológico y de ahí a una playa en pocos minutos.

El Dolmen de Chan de Arquiña es una visita casi obligada para quien quiera entender el origen remoto del municipio. También destacan los castros restaurados o visibles en distintos puntos del concello, que ayudan a imaginar cómo vivían sus primeros habitantes.

En el plano monumental, la iglesia de San Martiño del siglo XIII sobresale por su valor histórico y por ser uno de los símbolos patrimoniales del lugar, junto con San Xoán de Tirán y la iglesia de Santa Baia de Meira.

Precisamente en la parroquia de San Xoán su pareja, la empresaria Eva Cárdenas decidió comprar una casona de piedra en 2019 justo frente a la playa de O Con.

Visita también el ascenso al Monte Faro de Domaio, una ruta perfecta de senderismo para llegar al punto más alto do Morrazo, que regala unas vistas impresionantes de la ría de Vigo y Pontevedra.

Monte Faro de Domaio Concello de Moaña

Si prefieres descubrir sus playas, tendrás más de 20 kilómetros de costa para recorrer, lo que explica la enorme variedad de playas: urbanas, semiurbanas, calas pequeñas...

Las playas se caracterizan por su arena fina, muchas veces blanca o dorada, y por unas aguas tranquilas, protegidas por la ría de Vigo. Eso hace que sean playas muy cómodas para el baño, especialmente para familias.

Playa do Con en Moaña (Pontevedra). Google Maps

Entre las más conocidas destaca A Xunqueira, con un arenal amplio, paseo marítimo y un entorno agradable para desconectar. También sobresale O Con, en Tirán o A Borna.

Como es de esperar, no puedes irte de Vigo sin probar su gastronomía basada en productos frescos del mar. Mejillones, navajas, pulpo a feira, empanada gallega...