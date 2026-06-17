Jon Kortajarena: "Desde fuera tengo mucha crítica, lo llaman intrusismo. Pero series como 'El inmortal' me dan confianza"

Después de tres temporadas dando vida a Caballero en El Inmortal, Jon Kortajarena se despide de uno de los personajes más importantes de su carrera interpretativa.

La serie de Movistar Plus+ llegó a su fin justo hace una semana, dejando atrás una historia inspirada en el universo de Los Miami, la temida banda criminal que puso en jaque al Madrid de los años noventa.

Ha sido aquí donde Kortajarena ha encontrado un papel que le ha permitido consolidarse en la industria y, sobre todo, ganar "confianza" en sí mismo después de las críticas que suele recibir por venir del mundo de la moda.

"Soy muy consciente de que El inmortal es un proyecto que está muy bien hecho, que contamos una historia interesante y que posiblemente vaya a envejecer muy bien", dice a EL ESPAÑOL el actor de 41 años.

En la serie de la plataforma de Telefónica, Kortajarena ha dado vida a Caballero, un personaje juguetón porque sirve de puente entre el mundo criminal de la banda y los círculos de la televisión, la fama y la alta sociedad de la época.

"Personajes como este te alimentan. Es una cosa de 'quiero más. Te permiten hacer cosas que en la vida real son inimaginables", prosigue Jon, que recuerda, por ejemplo, las escenas violentas que tuvo que grabar.

"Yo no he dado una paliza en mi vida y tenía muchísimo miedo. Las primeras veces rodaba esas secuencias con miedo. El director me decía: '¡Jon, dale!'. Luego le cogí el gusto y pensé: '¿Cómo he podido disfrutar tanto esto? ¿Cómo vuelvo ahora a casa?".

La construcción de Caballero también requirió una importante labor de documentación. Cuenta Kortajarena que se sumergió en la televisión española de los 90 para inspirarse en esos presentadores convertidos en verdaderos auténticos fenómenos de masas.

Hoy cruzamos el Mississippi, Furor o Sorpresa, sorpresa fueron algunos de los programas que visionó para intentar comprender el ego que podía generar una exposición de tal magnitud.

Jon Kortajarena en 'El inmortal'.

Y lo cierto es que Caballero ha demostrado tener muchas capas: "Ha sido súper bonito que no se haya quedado solo en el presentador famoso que se metía farlopa y se iba de fiesta".

"Ves la parte brillante y la sombra brutal que hay detrás", agrega, pues en la segunda temporada, Caballero comienza a sufrir las consecuencias de sus excesos y de sus decisiones, algo que, según el actor, demuestra que El inmortal "no romantiza ni la violencia ni el consumo de drogas".

Kortajarena, por otro lado, reflexiona sobre su salto -polémico para algunos- del mundo de la moda a la interpretación.

Acostumbrado a desfilar para las grandes marcas, el de Bilbao ya cuenta con un bagaje en el que se encuentran títulos de ficción como La verdad, Alta Mar o Machos Alfa.

"Venir de una industria en la que todo tiene que aparentar ser perfecto, cuando realmente sabes que no lo es, produce una frustración brutal"

El supermodelo reconoce que trabajar delante de las cámaras le ha permitido liberarse de la presión asociada a una industria en la que la perfección parece obligatoria.

"Es una liberación absoluta. Venir de una industria en la que todo tiene que aparentar ser perfecto, cuando realmente sabes que no lo es, produce una frustración brutal porque no hay nada perfecto ni nadie es perfecto. Fingir serlo hace que te sientas como un impostor", expone.

"En la interpretación es justo lo contrario: todas esas imperfecciones y miedos son reales y las puedes incorporar a tu personaje. Eso hace que tu trabajo tenga más capas, tenga más verdad".

Kortajarena reconoce que el vínculo emocional con El inmortal ha sido especial. También, en parte, porque el recorrido ha sido más largo: "Han sido tres temporadas de un personaje con el que he aprendido un montón, con el que he podido profundizar mucho y con el que me he sentido muy actor".

Jon Kortajarena en la Fashion Week de París este año. GTRES

Precisamente, esa experiencia le ha servido para reforzar su confianza frente a quienes le cuestionaron sus inicios como actor. "Desde fuera tengo mucha crítica por pasar de una industria a otra. Lo llaman intrusismo y ese tipo de cosas", lamenta.

"En un momento dado te afecta, sobre todo cuando eres más joven. Pero poder estar en proyectos como El inmortal o Machos Alfa me va dando mucha confianza y también me va afianzando en que mi futuro está aquí", dice sobre la interpretación.