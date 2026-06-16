Lamine Yamal durante el España-Cabo Verde de este lunes.

Lamine Yamal durante el España-Cabo Verde de este lunes. Reuters

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Más de 7 millones de espectadores vieron el debut de España en el Mundial: TVE arrasa con un 60,4% de share

La audiencia del partido contra Cabo Verde alcanza casi los 8 millones de espectadores al sumar los datos de DAZN.

Más información: Dónde ver el Mundial 2026 por televisión en España: fechas y horarios de los partidos que RTVE retransmite gratis

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RTVE acertó fiándolo todo a la Selección. La cadena pública arrasó este lunes gracias al debut de España en el Mundial 2026.

El desilusionante empate de los de Luis de la Fuente contra Cabo Verde pasó a ser lo más visto del año en televisión, al reunir 7.322.000 espectadores de media y un desorbitado 60,4% de cuota de pantalla en La 1.

El choque, como es lógico, también consiguió el minuto de oro del día: a las 19:52, justo en los instantes finales en los que España buscaba el gol que le diese la victoria, La 1 alcanzó los 8.847.000 espectadores y un 66,5% de share.

Rosa Rodríguez, en el momento exacto de resolver la última definición del Rosco de 'Pasapalabra'.

Más allá del partido en sí, la primera cadena dominó toda la tarde tras levantar toda su programación. El previo anotó un 12,5% (1.105.000) y el post un 25,6% (2.612.000).

A los datos cosechados por la televisión en abierto hay que sumar el 4,5% de share que logró el partido a través de DAZN. El debut fue visto por 564.000 televidentes en la plataforma.

Así las cosas, el primer partido de España en el Mundial 2026 obtuvo un total del 64,9% de share y 7.977.000 espectadores.

El espectacular chute de audiencia del España-Cabo Verde hizo que La 1 marcara este lunes un 22,8% frente al 12% de Antena 3 o el 8,1% de Telecinco.

Mejor debut desde 2018

Además, se trata del mejor debut de España en un torneo continental desde el Mundial 2018, lo que viene a confirmar la gran expectación que hay en torno a la campeona de Europa.

Por entonces, el debut de la Roja frente a Portugal (3-3) en un partido que retransmitió Telecinco en el access y que firmó un 68% de share y 10.402.000 espectadores.

En la Eurocopa 2020, España inició la competición ante Suecia. El choque, también ofrecido por Telecinco, obtuvo un 48,9% de cuota y 7.961.000 televidentes.

Ya en el Mundial 2022, la Selección goleó a Costa Rica en una tarde de noviembre en La 1. El partido alcanzó el 47,9% y 5.863.000 espectadores.

La Eurocopa 2024, la que ganó España, los de Luis de la Fuente debutaron ante Croacia en la tarde de un sábado firmando un 49,9% de share y 5.078.000 seguidores en La 1.

'El Hormiguero' lidera

Ya en la noche, el consumo de televisión se estabilizó. El Hormiguero lideró en Antena 3 (13,6%) con Pablo Chiapella y JJ Vaquero, frente a La Revuelta (10,4%), que recibió a Carlos Torres, protagonista de La Reina del Flow.

Horizonte, por su parte, marcó un 9,6% en Cuatro. El programa de Iker Jiménez sigue por delante de First Dates (7,8%) en Telecinco y El intermedio (6,4%) en laSexta.

Inés Hernand y Bertín Osborne, concursantes de 'El escondite'.

Después, La isla de las tentaciones (13,1%) ganó el duelo frente a la semifinal de MasterChef (12,3%). Además, En tierra lejana anotó un 10,8% en Antena 3, En guardia un 8,2% en Cuatro y Legado en los huesos un 4% en laSexta.