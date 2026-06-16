Más de 7 millones de espectadores vieron el debut de España en el Mundial: TVE arrasa con un 60,4% de share

RTVE acertó fiándolo todo a la Selección. La cadena pública arrasó este lunes gracias al debut de España en el Mundial 2026.

El desilusionante empate de los de Luis de la Fuente contra Cabo Verde pasó a ser lo más visto del año en televisión, al reunir 7.322.000 espectadores de media y un desorbitado 60,4% de cuota de pantalla en La 1.

El choque, como es lógico, también consiguió el minuto de oro del día: a las 19:52, justo en los instantes finales en los que España buscaba el gol que le diese la victoria, La 1 alcanzó los 8.847.000 espectadores y un 66,5% de share.

Más allá del partido en sí, la primera cadena dominó toda la tarde tras levantar toda su programación. El previo anotó un 12,5% (1.105.000) y el post un 25,6% (2.612.000).

A los datos cosechados por la televisión en abierto hay que sumar el 4,5% de share que logró el partido a través de DAZN. El debut fue visto por 564.000 televidentes en la plataforma.

¡WOW! España se estrena en el Mundial ARRASANDO en @la1_tve



⚽️ El partido contra Cabo Verde firma un 60.4% de share y una media de 7.322.000 espectadores



⚽️ LO + VISTO DEL AÑO EN TV



⚽️ Más de 11.2 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/c4TWpAdYsq — Dos30' (@Dos30TV) June 16, 2026

Así las cosas, el primer partido de España en el Mundial 2026 obtuvo un total del 64,9% de share y 7.977.000 espectadores.

El espectacular chute de audiencia del España-Cabo Verde hizo que La 1 marcara este lunes un 22,8% frente al 12% de Antena 3 o el 8,1% de Telecinco.

Mejor debut desde 2018

Además, se trata del mejor debut de España en un torneo continental desde el Mundial 2018, lo que viene a confirmar la gran expectación que hay en torno a la campeona de Europa.

Por entonces, el debut de la Roja frente a Portugal (3-3) en un partido que retransmitió Telecinco en el access y que firmó un 68% de share y 10.402.000 espectadores.

La gente acude a la TV en abierto para seguir el primer partido de España en el Mundial



Así fue la curva del partido ➡️ El minuto de oro fue a las 19:52 congregando a 8.847.000 espectadores con un 66.5% de share en @la1_tve#QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/U3Rxx1XyqA pic.twitter.com/LDqm052z3N — Dos30' (@Dos30TV) June 16, 2026

En la Eurocopa 2020, España inició la competición ante Suecia. El choque, también ofrecido por Telecinco, obtuvo un 48,9% de cuota y 7.961.000 televidentes.

Ya en el Mundial 2022, la Selección goleó a Costa Rica en una tarde de noviembre en La 1. El partido alcanzó el 47,9% y 5.863.000 espectadores.

La Eurocopa 2024, la que ganó España, los de Luis de la Fuente debutaron ante Croacia en la tarde de un sábado firmando un 49,9% de share y 5.078.000 seguidores en La 1.

'El Hormiguero' lidera

Ya en la noche, el consumo de televisión se estabilizó. El Hormiguero lideró en Antena 3 (13,6%) con Pablo Chiapella y JJ Vaquero, frente a La Revuelta (10,4%), que recibió a Carlos Torres, protagonista de La Reina del Flow.

Horizonte, por su parte, marcó un 9,6% en Cuatro. El programa de Iker Jiménez sigue por delante de First Dates (7,8%) en Telecinco y El intermedio (6,4%) en laSexta.

Después, La isla de las tentaciones (13,1%) ganó el duelo frente a la semifinal de MasterChef (12,3%). Además, En tierra lejana anotó un 10,8% en Antena 3, En guardia un 8,2% en Cuatro y Legado en los huesos un 4% en laSexta.