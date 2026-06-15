Sparke confirma el regreso de uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror: está en marcha su segunda parte

Los amantes de la ciencia ficción y el terror están de enhorabuena. Cuando todavía no se ha apagado el impacto provocado por Primitive War, una de las propuestas más originales del género, su director, Luke Sparke, ya ha confirmado que la historia tendrá continuidad.

La película, que mezcla acción bélica y dinosaurios, a muchos les ha recordado a títulos como Jurassic Park, Depredador y Apocalypse Now. Pese a esta similitud, el film consiguió crear mucha expectación entre los aficionados al género incluso antes de su estreno internacional.

Ahora, y tras el éxito que supuso su estreno, el director ha confirmado que habrá universo de Primitive War para rato.

El cineasta australiano ha explicado en varias entrevistas recientes que ya trabaja en el desarrollo de una secuela que ampliará la historia creada a partir de las novelas de Ethan Pettus.

La intención de esta segunda vida es convertir la franquicia en una saga cinematográfica capaz de explorar con mayor profundidad el conflicto entre humanos y criaturas prehistóricas en plena guerra de Vietnam.

El argumento de Primitive War se sitúa en los últimos años de la guerra de Vietnam. Un grupo de soldados de élite es enviado a una remota jungla con una misión aparentemente rutinaria. Sin embargo, pronto descubren que ahí habitan criaturas que deberían haberse extinguido hace millones de años.

Lo que comienza con una operación militar se transforma rápidamente en una lucha desesperada por sobrevivir frente a depredadores prehistóricos que convierten la selva en una auténtica pesadilla.

Con esto, la noticia de que exista una secuela no sorprende a quienes siguen de cerca el proyecto. Desde el principio, Sparke dejó claro que veía potencial para continuar la historia más allá de una única película.

Uno de los aspectos que más interés ha despertado ha sido su apuesta por un tono mucho más oscuro y violento que otras sagas centradas en dinosaurios. Aquí no hay parques temáticos ni experimentos científicos fuera de control, sino soldados atrapados enfrentándose a una amenaza imposible.

De momento Primitive War se encuentra en fase de preproducción, por lo que no se ha confirmado la fecha exacta en la que llegará a la gran pantalla ni si continuará el mismo plantel de actores, pero sí que su estreno estará previsto a lo largo del año 2027.

La futura secuela podría explorar nuevas zonas de conflicto, introducir especies todavía más peligrosas y ampliar el origen de las criaturas que protagonizan la historia. Aunque por el momento no se han revelado detalles concretos, Sparke ha dejado claro que será algo mucho mayor.