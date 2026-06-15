Cambios en la programación de RTVE: los horarios que tendrá 'La Revuelta' de Broncano esta semana por el Mundial

Después de volcarse con la histórica visita del papa León XIV a España, RTVE ha vuelto a modificar sustancialmente la parrilla de La 1 para dar cabida al Mundial de fútbol 2026.

Este lunes 15, por ejemplo, la pública lo fía todo al debut de España en la competición, suprimiendo su programación habitual en la franja vespertina.

La 1 suspenderá de forma temporal Directo al grano, Valle salvaje, La Promesa, Malas lenguas y Aquí la tierra.

Después del Telediario, la cadena pública ofrecerá el especial Camino a Nueva York para arropar el España-Cabo Verde, que se jugará a las 18:00, hora peninsular.

Presentado por Marcos López y Lara Garandillas, el programa hará la previa a partir de las 16:00 y el post cuando termine el partido para enlazar con la segunda edición del Telediario.

La Revuelta y MasterChef se mantienen en su horario habitual en la noche.

Los cambios continuarán a lo largo de toda la semana. Este martes, RTVE ha decidido cancelar la emisión de Al cielo con ella para dar hueco al Francia-Senegal.

Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

El programa de Henar Álvarez pasará al late night con un refrito que llevará por título Historia de España, y que recogerá los mejores momentos de las entrevistas a Jesús Vázquez, Lolita Flores y Martirio.

La Revuelta, por su parte, pasará al prime time, a partir de las 23:00 horas. Lo cierto es que el programa de Broncano sufrirá un vaivén de cambios porque el miércoles pasará a emitirse en el late night, a las 00:00, debido al Inglaterra-Croacia que emitirá La 1 a las 22:00.

Tampoco se emitirá el jueves, día en el que el canal ofrecerá una nueva entrega de El perro andaluz by Manu Sánchez, que se estrenó con un 15,1% de share. No obstante, sí habrá Revuelta el viernes, si bien la semana anterior pinchó con un 8,8%.

Así será la emisión de La Revuelta esta semana:

Lunes 15: 21:45 horas

21:45 horas Martes 16: 23:00 horas, tras el Francia-Senegal

23:00 horas, tras el Francia-Senegal Miércoles 17: 00:00 horas, tras el Inglaterra-Croacia

00:00 horas, tras el Inglaterra-Croacia Jueves: Sin emisión

Sin emisión Viernes: 23:00 horas, tras el EEUU-Australia

Éxito de audiencias

Pese a todo este carrusel de cambios, TVE ya está recogiendo frutos gracias al Mundial. Salvo sorpresa, La 1 ganará el mes de forma cómoda a Antena 3, con la que está empatada a 14 de junio con un 12,7%, sin aún España haber jugado.

Por el momento, los partidos que ha televisado la pública se han saldado con unas audiencias notables. El inaugural que jugaron México y Sudáfrica anotó un 28% de share el jueves.

El Canadá-Bosnia firmó un 22,5% el viernes. Ya el sábado, y en la madrugada, el Brasil-Marruecos consiguió un 34,4%. Y ayer domingo el Alemania-Curazao sobresalió en la tarde con un 25,5%.