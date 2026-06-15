Bertín Osborne e Inés Hernand, entre los famosos que jugarán al escondite en el nuevo programa de TVE presentado por Grison

RTVE ya ha puesto en marcha las grabaciones de El Escondite, el nuevo concurso que estrenará previsiblemente La 1 la próxima temporada y que supondrá el debut de Grison como presentador.

El popular colaborador de La Revuelta de David Broncano, donde aparece junto a su inseparable Ricardo Castella, ya se ha puesto al frente de este programa que adapta el clásico juego infantil.

"Hasta esta mañana no era consciente, porque me han hecho esconderme en todos y cada uno de los escondites que hay por aquí. Y es una pasada, te pones atacado de los nervios. El juego mola mogollón", decía Grison este fin de semana en D Corazón.

El espacio de Anne Igartiburu aprovechaba esta conexión con el flamante nuevo presentador para anunciar el nombre de los primeros 12 famosos -habrá un total de 36- que participarán en este formato, cuyo presupuesto asciende a 3.194.090 euros.

Se trata del periodista Javi de Hoyos, la cantante Rosa López, el presentador y cantante Bertín Osborne, la presentadora Inés Hernand, el exjugador de baloncesto Jorge Garbajosa, el actor Pepón Nieto, la presentadora Belinda Washington, la actriz Kira Miró, el actor Paco Tous, la cantante Vicco, la actriz Elena Furiase y su hermano Guillermo.

Llaman la atención los casos de Hernand, que pronto estrenará el programa Ordena tu vida, y el de Bertín, que presentará junto a su hija Eugenia Noche en familia, el nuevo concurso de Antena 3 con famosos.

En la versión española, que estará producida por Warner Bros. ITVP (First Dates) junto a Talpa Studios, los concursantes se enfrentarán a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites.

Se trata de un escenario a escala real que se graba en Países Bajos diseñado para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones.

"Es una brutalidad cuando estás escondido y viene a por ti el buscador. Ese momento no lo he vivido desde que era pequeñín", decía Javi de Hoyos, ausente en el plató de D Corazón, debido a las grabaciones de El escondite.

Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento.

Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional seguirá con mucha diversión cada movimiento de los concursantes en tiempo real.