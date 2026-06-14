Roberto Leal, 46 años: "Fui el cajero del supermercado de mi pueblo y también trabajé como albañil junto a mi padre"

Hoy es uno de los rostros más populares de la televisión en España, pero la trayectoria de Roberto Leal empezó lejos de los platós y muy cerca de la vida cotidiana de barrio, en Alcalá de Guadaíra.

Hijo de Pepe Leal y de Mercedes Guillén, costurera, su infancia estuvo atravesada por la cultura del trabajo. “En casa se aprendía que había que ganarse las cosas”, ha resumido en distintas ocasiones.

Esa educación explica por qué, antes de cualquier vocación televisiva, asumió trabajos muy alejados de la fama. Uno de los más recordados es su etapa como cajero en el supermercado de su pueblo.

“Cuando me llamaron para Periodismo trabajaba en un supermercado, en la caja rápida del supermercado. Yo cobraba los yogures naturales, las acelgas y los tomates...", recordaba con gracia en el podcast Prohibido morirse de Rebeca Marín de Atresplayer.

"Era de los pocos cajeros chicos que había antiguamente, eso no existía. Fui de los primeros en mi pueblo con pajarita y camisa de manga corta", añadía. "Fui muy feliz como cajero”.

Y de la noche a la mañana, recibió una llamada que lo cambió todo: le habían cogido en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

“Empecé a estudiar de Periodismo de rebote. la puse de tercera opción. Mi primera opción era Bellas Artes y la segunda Publicidad. porque quería hacer diseño gráfico”, explicaba en el mencionado podcast.

Roberto Leal en un photocall. GTRES

De hecho, reconoció que no encajaba en el perfil clásico del periodista vocacional.

“No tuve esa vocación periodística del niño que entrevistaba a sus abuelos. Quería ser siempre dibujante o algo que tuviese que ver con el espectáculo, porque no canto ni bailo bien”, bromeó.

Además, Roberto también ayudó a su padre: "Era albañil, se iba de casa casi de madrugada, a las seis de la mañana, y volvía a las nueve de la noche. Trabajé mucho con él, los fines de semana, cuando intentaba a ganar algo para estudiar".

Tras licenciarse en 2002, comenzó a moverse por medios locales y agencias.

Roberto Leal, en la presentación de la última edición de 'El desafío'. GTRES

Su primer gran paso profesional llegó en la televisión andaluza, especialmente en programas como reportero en Canal Sur, donde su naturalidad destacó rápidamente.

Aquella frescura le abrió las puertas de nuevos proyectos y, poco después, del salto a la televisión nacional.

En España Directo, haría todo un "máster en la calle", para después triunfar al frente de las ediciones de Operación Triunfo en RTVE. En abril de 2020, en plena pandemia, Atresmedia anunció su fichaje para ponerse al mano de Pasapalabra.

Desde entonces, el sevillano se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Antena 3, presentando otros formatos como El desafío o Lego Masters. Y hasta ha producido con su productora el programa Nos vamos de madre.