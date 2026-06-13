Malú, 44 años: "Yo tenía ansiedad, miedos, no dormía. Llevaba años sin sentirme bien. La terapia me dio herramientas"

Hay rostros que reflejan el éxito absoluto ante los focos mientras, por dentro, lidian con una auténtica tormenta. Es el caso de Malú.

A sus 44 años, consolidada como una de las voces femeninas más importantes de la música en nuestro país, la artista ha decidido despojarse de sus corazas.

Durante su reciente visita al plató de El Hormiguero, el pasado 10 de junio, la cantante se sinceró de una forma desgarradora sobre los problemas de ansiedad que padeció durante gran parte de su carrera y cómo la terapia psicológica se convirtió en su tabla de salvación.

"Yo tenía ansiedad, miedos, no dormía. Me di cuenta de que llevaba años sin sentirme bien. Intentaba controlar lo incontrolable", confesó.

Malú, con Pablo Motos, en el plató de 'El Hormiguero'. Atresmedia.

El síndrome del impostor

La artista madrileña explicó cómo el peso de la industria y sus propias inseguridades la obligaron a levantar un escudo que terminó por devorarla: "Yo creé a 'Malú': era tímida, vergonzosa, insegura… y construí un personaje. Cuando perdía el control del personaje, vivía en ansiedad. El pensamiento que más se repite en tu cabeza te domina. Acaba poseyéndote. Por eso empecé terapia".

Gracias a la ayuda de profesionales, la cantante ha logrado recuperar las riendas de su vida: "La terapia me dio herramientas".

La raíz de este sufrimiento venía de lejos. Malú admitió que ha pasado 28 años -más de la mitad de su vida- sin poder disfrutar de una autoestima real, completamente boicoteada por el conocido síndrome del impostor.

"Yo lo he pasado muy mal conmigo misma. Toda mi vida he pensado que estaba mintiendo. Pensaba: 'Yo no canto así de bien, qué angustia, ¿cómo lo hago para estar a la altura?'", relató ante la sorpresa del público.

Malú

El parón tras su lesión de tobillo: "Fue un drama"

Su debut musical llegó de forma tan meteórica como inesperada cuando apenas era una adolescente. "Empecé con 15 años, todo fue acelerado, sin premeditación. Yo solo quería no ir al colegio. Cantar era la excusa perfecta", recordó con una sonrisa amarga.

Sin embargo, el arrollador éxito de su primer gran éxito, Aprendiz, que vendió un millón de copias, se convirtió en una pesadilla: "Lo viví fatal. Me decían 'vámonos de gira' y yo lloraba. Le decía a mi madre: 'He mentido, mamá, yo no sé cantar. Lo he hecho para no ir al colegio'. E incluso ni escuchaba mis propios discos".

El punto de inflexión no llegó por voluntad propia, sino por un parón forzoso en 2018 provocado por una grave lesión en el tobillo que la obligó a cancelar todos sus compromisos.

"Por primera vez en mi vida paro. Fue un drama… pero cuando pasó todo, me di cuenta de que estaba bien. Aparqué a 'Malú' mucho tiempo. Y cuando tuve que volver, pensé: '¿Dónde está Malú?'", rememoró sobre el instante en el que decidió que era el momento de pedir ayuda.

El significado de 'Quince'

Este proceso de sanación coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, un trabajo titulado Quince porque el número 15 condensa de forma sencilla los momentos clave de su vida: es su fecha de nacimiento, la edad con la que arrancó su carrera, el número total de discos en su trayectoria y el cumpleaños de una de las personas que más quiere.

Este título, pues, es el que eligió para evitar la presión de "buscar una genialidad". Y ahora defiende desde una absoluta tranquilidad y felicidad ("ahora me la gozo") mientras prepara una imponente gira veraniega de más de 50 fechas en formato rock and roll.

Además, la artista cerró su entrevista con humor al declararse fan absoluta de la Inteligencia Artificial (a la que llama cariñosamente "la chaty"), una herramienta que utiliza constantemente en su día a día para resolver dudas de todo tipo y de la que admite que le costaría desprenderse porque le ahorra tener que pensar demasiado.

Malú ha vuelto, pero esta vez, por suerte, la persona ha logrado salvar al personaje.