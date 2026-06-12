Jesús Vázquez consigue su primer concurso en RTVE: todo sobre el nuevo proyecto del presentador en la pública

Jesús Vázquez en la presentación de 'La casa de la música'.

Jesús Vázquez suma y sigue en RTVE. El gallego se pondrá al frente de El túnel: avanza y gana, un concurso que "mezcla conocimiento, estrategia, velocidad y emoción", según explica la Corporación.

El carismático presentador continúa haciéndose fuerte en la televisión pública, adonde llegó a inicios de 2026 después de casi 30 años en Telecinco.

Para Jesús Vázquez, este nuevo concurso producido por Fremantle (Mask Singer) será el tercer proyecto en RTVE después de ser maestro de ceremonias del Benidorm Fest y la segunda entrega de La casa de la música.

También se encargará de presentar la gala de la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española el próximo 30 de junio en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, lo que le confirma como uno de los rostros más reconocibles de la cadena.

Con una puesta de escena impactante, el programa arranca con un amplio grupo de participantes dispuestos a 'entrar en el túnel' y avanzar en él contestando de forma correcta a las preguntas y así llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición.

Logo de 'El túnel: avanza y gana'.

Semana a semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios cargados de emoción, tensión y estrategia. Jugarán por un premio de hasta 150.000 euros.

El túnel: avanza y gana será uno de los concursos que conformarán la parrilla de La 1 la próxima temporada.

Apuesta por concursos

Lo cierto es que en las últimas semanas, RTVE ha comprado varios concursos más.

Hace unos pocos días se supo que Grison presentará El escondite. El popular colaborador de Broncano estará al frente de la versión española de The house of hide and seek, producida por Warner Bros. ITVP Spain (First Dates) junto a Talpa Studios.

El formato adapta a la televisión uno de los juegos más universales y populares. Se grabará en Países Bajos en un plató gigantesco.

Hitster: el juego de los grandes éxitos es el otro concurso que ha adquirido RTVE. Como en el caso de El escondite, este formato también adapta el popular juego de mesa que se ha convertido en todo un éxito desde su lanzamiento en 2022.

El concurso 'Hitster' llegará a La 1 la próxima temporada.

Este concurso musical familiar estará también producido por Fremantle y se grabará en Sant Cugat. Por el momento, se desconoce quién lo presentará.

La mecánica es la siguiente: dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal musical colocando canciones de éxito en orden cronológico según el año de su lanzamiento.

El primer equipo que logre situar correctamente diez temas avanzará a la final en la que luchará por un premio en metálico.

Así pues, El túnel: avanza y gana, El escondite y Hitster: el juego de los grandes éxitos serán las grandes bazas de entretenimiento de La 1, más allá de la versión de leyendas de MasterChef Celebrity y la nueva edición de Hasta el fin del mundo.