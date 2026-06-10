'Sabores de la memoria', la nueva docuserie de El Rugido para Telemadrid y Prime Video: de Casa Lucio a Zalacaín

'Sabores de la memoria', la nueva docuserie de El Rugido que se verá en Telemadrid y Prime Video: de Casa Lucio a Zalacaín

Madrid conserva su memoria en calles, plazas y edificios centenarios, pero también en sus restaurantes, en las recetas transmitidas de generación en generación y en las historias compartidas alrededor de una mesa.

Esa es la esencia de Sabores de la memoria, la nueva serie documental de El Rugido Producciones (Mi fin de semana perfecto, La vuelta al mundo en 80 Likes) en colaboración con la Academia Madrileña de Gastronomía y que se emitirá en Telemadrid.

El trabajo propone un recorrido por algunos de los establecimientos más emblemáticos de la capital. Restaurantes que han sobrevivido a guerras, cambios políticos, transformaciones sociales y revoluciones gastronómicas hasta convertirse en auténticos custodios de la historia de Madrid.

La serie, que se estrena el 13 de junio en Telemadrid, se presentará este jueves, 11 de junio, en la Biblioteca Joaquín Leguina. También estará disponible en Prime Video.

En el acto, participarán Rogelio Alonso, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía; Ramón Camblor, director de Contenidos de Telemadrid; Miguel Toral, director general de El Rugido Producciones, y Alberto Fernández Bombín, asesor de la serie.

Sus ocho episodios, de 45-50 minutos, recorrerán la trayectoria de Casa Botín, Lhardy, Casa Alberto, Horcher, Casa Lucio, Zalacaín, Sacha y Coque.

Se demostrará que estos espacios han sido mucho más que restaurantes: han sido escenarios donde se han cruzado artistas, escritores, políticos, aristócratas, empresarios y ciudadanos anónimos que han contribuido a construir el alma de Madrid.

Comedor de Casa Botín.

Cada episodio se adentra en las historias humanas que esconden estos lugares legendarios.

El espectador descubrirá el horno de Casa Botín, encendido desde hace casi tres siglos y convertido en símbolo de continuidad en una ciudad en permanente transformación.

Y conocerá las leyendas que sitúan a un joven Francisco de Goya trabajando entre sus fogones antes de convertirse en uno de los grandes genios de la pintura española.

Descubriremos los elegantes salones de Lhardy, donde la alta sociedad madrileña del siglo XIX degustaba consomé mientras se decidían alianzas políticas y se comentaban los grandes acontecimientos del país.

La serie también recupera el espíritu literario de Casa Alberto, levantada en el edificio donde vivió Miguel de Cervantes, y viaja hasta Horcher para reconstruir la fascinante historia de un restaurante nacido en Berlín que encontró en Madrid una segunda oportunidad tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial.

Pedro Ruiz, José Luis Martínez Almeida y Lucio.

En Casa Lucio, Sabores de la memoria muestra cómo un joven emigrante procedente de un pequeño pueblo de Ávila acabó creando uno de los restaurantes más célebres de España y transformando un plato tan sencillo como los huevos rotos en un icono internacional.

La serie recuerda también la revolución gastronómica protagonizada por Zalacaín, primer restaurante español en alcanzar las tres estrellas Michelin y símbolo de una nueva España moderna y abierta al mundo durante los años de la Transición.

El recorrido continúa en Sacha, refugio durante décadas de periodistas, artistas, escritores y amantes de la buena conversación, donde las sobremesas llegaron a ser tan importantes como los propios platos.

Y concluye en Coque, ejemplo de cómo una saga familiar ha sabido reinventarse generación tras generación hasta situarse en la vanguardia de la gastronomía internacional sin renunciar a sus raíces.

Sonsoles Ónega participa en 'Sabores de la Memoria'.

La serie combina entrevistas exclusivas, imágenes de archivo, recreaciones históricas y una cuidada realización cinematográfica para convertir cada restaurante en una puerta de entrada a la historia de Madrid.

La participación de la Academia aporta al proyecto el rigor histórico, gastronómico y documental necesario para abordar el legado de unos establecimientos que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.