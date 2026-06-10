Jesús Calleja, 61 años: "Me levanto con solo 4 horas de sueño y entreno 6 días a la semana durante todo el año"

A sus 61 años, Jesús Calleja continúa demostrando que la edad no es un límite para mantenerse activo y que solo es un número.

El leonés sigue disfrutando de su gran éxito profesional y actualmente se encuentra grabando la nueva temporada de Volando voy, que ya ha pasado por localizaciones como Calatayud, Zaragoza o León.

Su ritmo de trabajo es frenético, pero quienes le conocen saben que quedarse quieto nunca ha sido una opción para él. "Soy un poco rabo lagartija y no recuerdo haber estado más de una hora sin hacer nada", ha relatado en una entrevista en Radio Marca.

Jesús Calleja, durante la presentación de 'Volando voy'. GTRES

Esa filosofía le ha llevado a convertirse en uno de los grandes divulgadores de la aventura y el deporte en España. Su lema de vida es "si no te gusta tu vida cámbiala. Es el denominador común que me ha perseguido toda mi vida. Siempre que encuentro una rutina o noto que me aburro pienso que la vida es muy corta y no se puede dejar perder".

Si algo transmite Calleja es la energía que tiene en el cuerpo generada por el ejercicio físico que realiza. "Yo soy un obsesionado del deporte y del entrenamiento a diario", explicó en el medio citado.

A diferencia de las personas que entrenan por estética, el presentador insiste en que el verdadero objetivo debe ser la salud. En sus redes sociales suele recordar que mantener la masa muscular es fundamental para afrontar el envejecimiento.

"Cuando cumples años la masa muscular es muy importante para prevenir la sarcopenia", expresa en sus redes sociales.

Por ello, combina distintos tipos de entrenamiento a lo largo de la semana. Las carreras de montaña y la bicicleta de montaña son sus grandes pilares en el día a día. Lo completa con ejercicios de fuerza, senderismo, escalada y ejercicios aeróbicos.

El aventurero entrena "6 días a la semana durante todo el año" y, pese a que a veces con su trabajo le sea imposible, asegura que "aunque esté fuera de España me adapto y entreno como puedo, pero no fallo".

Su visión por el deporte también le ha llevado a defender el consumo de suplementos deportivos. "Los suplementos deportivos no son solo para los deportistas de élite. Yo diría que para la gente que empieza son más importantes porque su cuerpo no está adaptado al ejercicio de alta intensidad".

Jesús Calleja en 'Universo Calleja', junto a Carlos Latre y Sandra Barneda.

Sin embargo, también es muy importante una buena alimentación. Calleja desayuna siempre un "café con leche" y se da el capricho de comerse unas "galletas María".

Y, además, consume una dieta equilibrada donde no existen los alimentos prohibidos, aunque siempre prioriza más calidad que cantidad.

Su ritmo de vida es un no parar, incluso cuando llega la hora de acostarse. El leonés solo necesita "entre 4 y 5 horas de sueño" para volver a comenzar el día con la misma energía.

Más allá de sus retos extremos, expediciones y programas de televisión, Jesús Calleja no se olvida de quiénes son sus verdaderos referentes. "Mis héroes son aquellas personas que se levantan muy pronto por las mañanas y tienen un trabajo muy duro, que no está recompensado, que tienen unos jefes que no les tratan bien y aun así son capaces de sacar una familia adelante".

Quizás esa admiración por el esfuerzo cotidiano explique buena parte de su carácter. Detrás de la imagen de aventurero existe alguien convencido de que la mejor inversión posible es cuidar el cuerpo cada día.