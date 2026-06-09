Nuevo récord de 'Horizonte' en el access: el programa de Iker Jiménez despunta con la visita de Víctor de Aldama

Iker Jiménez y Carmen Porter escuchan a Víctor de Aldama en 'Horizonte'.

Horizonte sigue pulverizando récords. El programa que pilotan Iker Jiménez y Carmen Porter sigue sin encontrar techo, y este lunes sumó un nuevo máximo de audiencia.

El espacio de actualidad, que sigue beneficiándose de todos los escándalos que salpican al PSOE, recibió en plató a Víctor de Aldama.

La intervención del empresario, presunto comisionista del caso Koldo, hizo que Horizonte alcanzara un 10,7% de cuota de pantalla.

Este es su mejor resultado hasta la fecha en el access prime time de Cuatro. El programa, además, reunió a una media de 1.232.000 espectadores.

Aunque la marca es francamente buena, no fue suficiente para doblegar a sus rivales.

El Hormiguero de Pablo Motos lideró el access con un 12,5% con la visita de las Nancys Rubias, el grupo liderado por Mario Vaquerizo. Por su parte, La Revuelta de Broncano firmó un 11,9% gracias a José Sacristán.

En coincidencia (21:55-23:08) entre los tres formatos, la cosa queda así: El Hormiguero (12,5%), La Revuelta (12,2%) y Horizonte (10,9%).

ENORME #Horizonte en el access de @cuatro consiguiendo su MÁXIMO HISTÓRICO con un 10.7%, 1.232.000 y 3.323.000 espectadores únicos



📢 Es lo + visto del canal en el día



📢 Su valor comercial es del 11.7%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/lnIaDUxNBS — Dos30' (@Dos30TV) June 9, 2026

First Dates en Telecinco (8%), El intermedio (6,9%) y Cifras y letras (6%) completan la franja.

Como se decía, Horizonte se encuentra en un estado de forma formidable a escasos días de cerrar el curso. El programa está en sintonía del gran momento por el que atraviesa Cuatro, por delante de laSexta.

'La isla', líder en prime time

Ya en prime time, La isla de las tentaciones lidera con holgura al conseguir un 14,4% en Telecinco.

En tierra lejana obtuvo un 11,4%, mismo share que MasterChef, si bien la serie de Antena 3 supera al talent de cocina en coincidencia por cuatro décimas (11%).

LO + VISTO del día en TV es @A3Noticias con Sandra Golpe



📰 LÍDER con un 24.4% de share y una media de 2.341.000 espectadores



📰 Más de 3.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/mbmjivpYPQ — Dos30' (@Dos30TV) June 9, 2026

Pese a los discretos datos de MasterChef, La 1 destacó por la mañana con la visita del papa León XIV al Congreso (19,7%). Por la tarde, el paso del Pontífice por el Bernabéu se saldó con un 11,8% en la pública.

Hay que destacar también el espectacular 24,4% de share que consiguió el informativo que presenta Sandra Golpe en la sobremesa de Antena 3. Un dato que viene precedido del 20,7% de La ruleta de la suerte.