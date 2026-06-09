Felipe VI se suma al documental de Netflix sobre Miguel Ángel Blanco: "Lo pienso y me entra la misma tristeza e indignación"

Felipe VI participará en el documental de Netflix que reconstruye el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, cuando se cumplen 29 años de aquel crimen.

El testimonio del Rey formará parte de Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, un proyecto dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López, que llegará al catálogo de la plataforma el próximo 10 de julio.

A un mes de su estreno, Netflix ha mostrado un adelanto de poco más de dos minutos, donde se puede ver un extracto de la intervención del monarca, que por entonces era Príncipe de Asturias.

"Todos nos acordábamos de dónde estábamos, qué hacíamos y qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación", dice con resignación Felipe VI en este avance. El Rey rememorará por primera vez delante de las cámaras el terrible crimen.

Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como una única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Cuando se cumplen 29 años de la muerte del joven de Ermua, los mismos años que tenía en el momento de su asesinato, este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.

El documental ha contado con la participación de hasta 30 testimonios. Además de Felipe VI, intervienen el que por entonces era presidente del Gobierno, José María Aznar; el que era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el alcalde de Ermua, Carlos Totorika.

También aparece la hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco.

Recordando aquella carrera contrarreloj, participan desde periodistas que estaban en primera línea de la noticia a las figuras institucionales de diversos partidos políticos que tuvieron un papel clave en la movilización social y política.

La hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco, en el documental de Netflix. Netflix

Se incluyen amigos y compañeros de grupo de Miguel Ángel, compañeros de trabajo, miembros del operativo policial, miembros de la Ertzaintza que participaron en las labores de su búsqueda.

El documental de Netflix también cuenta incluso con los médicos que hicieron todo lo posible para salvarle la vida, entre los que se encuentran Jaime Segalés, Juan Cabezas, Francisco Vázquez, Imanol Rodríguez y el doctor Francisco García Urra.

Contactos con ETA

Además, el trabajo de Jon Sistiaga recopila por primera vez testimonios de personas que llevaron a cabo intentos activospara detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvarle la vida contactando con los miembros de la banda, como María José Gurrutxaga o Patxi Zabaleta.

"Aunque hasta ahora se había hablado de la posibilidad de que estos intentos hubieran existido, nunca sus protagonistas lo habían contado abiertamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales", señala Netflix.

Para reconstruir con precisión aquellas 48 horas, el equipo ha consultado más de 180 horas de material de archivo, más de 30 fuentes audiovisuales nacionales e internacionales, decenas de periódicos nacionales e internacionales, así como fuentes institucionales, educativas y diversos archivos y bibliotecas.