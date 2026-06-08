El 'súper jueves' de la televisión: Mundial, estreno de lo nuevo de Manu Sánchez y gran final de 'Supervivientes 2026'

Manu Sánchez, la copa del Mundial y Jorge Javier Vázquez en una creatividad de BLUPER.

Este jueves, 11 de junio, está llamado a ser uno de los días grandes en televisión.

Tres grandes citas harán de esta jornada una fecha destacada tanto para los directivos de las cadenas como para los espectadores.

El inicio del Mundial de fútbol, el estreno de El perro andaluz, con Manu Sánchez, y la final de Supervivientes 2026.

Por un lado, el partido inaugural que jugarán México y Sudáfrica dará el pistoletazo de salida al campeonato, que se celebrará en EEUU, Canadá y México.

El choque se retransmitirá en directo por La 1 de RTVE, a partir de las 21:00 horas, tras la ceremonia inaugural.

La televisión pública, que ofrecerá un total de 17 encuentros de la primera fase, recibirá un importante chute de audiencia durante los próximos días.

De hecho, resultaría lógico que La 1 arrebatara la primera posición a Antena 3 en el ranking de audiencias, algo que no sucede desde junio y julio de 2024, meses que coincidieron con la Eurocopa.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional en uno de los entrenamientos de España. EFE

Habrá que esperar hasta el próximo lunes 15 (18:00) para ver el debut de España contra Cabo Verde. Luego, los de Luis de la Fuente jugarán contra Arabia Saudí el domingo 21 (18:00) y Uruguay el sábado 27 (02:00).

Hay que recordar que, además del Mundial, se ha volcado con la histórica visita del papa León XIV a España.

Arrastre del fútbol

Tras el partido inaugural del Mundial, sobre las 23:00 horas, La 1 estrena El perro andaluz by Manu Sánchez.

Pese a lanzarse en temporada estival, se trata de una de las apuestas más importantes de RTVE. Solo hay que ver la intensa promoción que se ha hecho del formato.

Realizado desde el Centro de Producción de RTVE en Andalucía, se trata de un "espacio que combinará humor, música, entrevistas y actualidad".

La jugada de la pública es redonda, porque el objetivo es aprovechar el arrastre que dejará el fútbol.

María Galiana será colaboradora de 'El perro andaluz by Manu Sánchez'.

Conviene recordar, por cierto, que La Revuelta de Broncano dejará de emitirse los jueves por el Mundial. El programa saltará a los viernes los días 12,19 y 26.

El movimiento es ambicioso porque, pese a beneficiarse del fútbol, competirá contra la recta final de Tu cara me suena -el talent no se baja del 20% de share- y ¡De viernes!

Final de 'Supervivientes'

Volviendo a El perro andaluz, lo cierto es que la fecha elegida para su estreno no es baladí, porque rivalizará contra la final de Supervivientes.

El reality de Telecinco afronta una de sus noches más especiales. Como ocurre en las finales de Supervivientes, el despliegue de la cadena es brutal, pues sus instalaciones acogen los últimos juegos.

Los finalistas de 'Supervivientes 2026'.

Alvar Seguí, José Manuel Soto, Alba Paul y Maica Benedicto son los robinsones que siguen en liza tras la expulsión este domingo de Aratz Fernández, uno de los grandes favoritos del programa.

Telecinco contará con una notable cuota de audiencia. El año pasado, la gala que coronó a Borja González promedió un 25,9% de cuota de pantalla y 1.734.000 espectadores.

Sea como sea, la televisión vivirá uno de los días más grandes del curso, pues sigue siendo el medio preferido por la gente para seguir los grandes eventos.