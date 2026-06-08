Hoy en AMC+: llega la serie de 7 capítulos de la saga vampírica que ha vendido más de 100 millones de libros

AMC+ se viste de oscuridad, sangre y sofisticación gótica con el estreno de una de sus apuestas más ambiciosas: la nueva entrega del universo televisivo de Anne Rice.

Este lunes 8 de junio llega en exclusiva la serie de siete episodios que adapta el fenómeno literario de las Crónicas Vampíricas.

Se trata de una saga que ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo y que redefinió por completo la figura del vampiro en la cultura popular.

El vampiro Lestat, la tercera temporada de Entrevistas con el vampiro, continúa la historia de Lestat de Lioncourt, interpretado por Sam Reid, en el papel de estrella del rock.

Los estrenos de cada capítulo llegarán a España un día después de su lanzamiento en EEUU.

En El vampiro Lestat, centrada en el mundo del rock & roll, Lestat (Reid) emprende una eléctrica gira de múltiples ciudades mientras le persiguen las musas de su alocado y rebelde pasado.

A medida que la popularidad y el éxito de su banda crecen, también aumenta la influencia de Lestat sobre vampiros y humanos, lo que lleva a otros a lidiar con su poder en plena Gran Conversión, un incremento antinatural de la población vampírica.

Además de Reid, El vampiro Lestat cuenta con un reparto encabezado por Jacob Anderson, Assad Zaman, Eric Bogosian, Delainey Hayles y Jennifer Ehle.

Cuenta con la producción ejecutiva del galardonado productor Mark Johnson, el creador, guionista y showrunner Rolin Jones y Hannah Moscovitch, junto a Christopher Rice y la fallecida Anne Rice.

El vampiro Lestat incluye varias canciones interpretadas por Sam Reid, en el papel de estrella de rock, como Long Face y All Fall Down, compuestas por Daniel Hart, además de la versión de Dancing With Myself, el icónico tema de Billy Idol.

Los sencillos están disponibles en los perfiles del artista Vampire Lestat en los principales servicios de música digital, incluidos Spotify, Apple Music y Amazon Music.

'El vampiro Lestat' (AMC+)

Más allá de la serie, AMC+ ofrece asimismo El vampiro Lestat: After Dark, un nuevo programa de media hora de duración que cada lunes amplía el universo de la serie original.

El programa estará disponible en exclusiva en el servicio de streaming.

Presentado por la escritora, productora y conductora de estos formatos audiovisuales, Lizzie Bassett (What Went Wrong), el proyecto abre a los fans las puertas del detrás de cámaras de los episodios semanales de El vampiro Lestat.

Incluye entrevistas con el reparto y los productores de la serie, entre ellos Sam Reid, Jacob Anderson, Assad Zaman, Eric Bogosian, Delainey Hayles, el productor ejecutivo Mark Johnson y el productor ejecutivo y showrunner Rolin Jones.

Como parte del lanzamiento, AMC+ y la marca PALOMO se han unido para lanzar, desde el pasado martes 26 de mayo, THE VAMPIRE LESTAT x PALOMO, una colección cápsula inspirada en la serie.

Consta de 16 piezas únicas y reinterpreta algunos de los códigos más reconocibles de PALOMO, incorporando los temas y la estética de la serie con una visión contemporánea del romanticismo gótico, el drama y la sensualidad.