Es oficial: RTVE apuesta por Grison, que salta de 'La Revuelta' de Broncano a presentador en solitario de su nuevo concurso

Grison coge fuerza en RTVE. El carismático colaborador de La Revuelta de David Broncano 'asciende' en la cadena pública porque pasará a presentar El escondite.

Se trata del nuevo concurso que prepara la cadena pública y que se inspira en uno de los juegos más universales y reconocidos del mundo.

El beatboxer debutará como presentador en solitario después de las últimas dos temporadas en La Revuelta, a las que hay que sumar otras seis en La Resistencia.

Aunque en un principio su papel era principalmente musical junto a Ricardo Castella, lo cierto es que Grison ha ido ganando protagonismo en La Revuelta gracias a sus comentarios irreverentes, cargados de ironía y sarcasmo.

RTVE explica en un comunicado que "Grison es, en esencia, un adulto que lleva un niño dentro: imprevisible, divertido, competitivo, espontáneo y con una energía imposible de contener".

Son "características perfectas para un formato donde la imaginación, el juego y la diversión son los protagonistas absolutos", añade la cadena.

"Su personalidad única, su humor y su capacidad natural para conectar con todo tipo de público convierten a Grison en el anfitrión ideal para un programa pensado para disfrutar en familia".

Mira qué calladito se lo tenía… ¡Grison tiene un nuevo reto y no es hacer beatbox! 🎙️



🔸 El colaborador de ‘La Revuelta’ presentará ‘El escondite’, donde un grupo de concursantes volverá a sentir el peligro de ser o no descubiertos mientras la audiencia los sigue en tiempo… pic.twitter.com/WiiyvS8fUz — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 1, 2026

El escondite es la primera adaptación internacional de The house of hide and seek, un programa creado por Talpa Studios y David Grifhorst, y desarrollado en estrecha colaboración con FOX Entertainment Studios.

La versión española es una producción de RTVE en colaboración con Warner Bros.ITVP Spain junto a Talpa Studios. Las grabaciones tendrán lugar próximamente en Países Bajos.

La trayectoria artística de Marcos Martínez, conocido como Grison, ha estado marcada por la música vocal, la improvisación y el directo, consolidándose como uno de los perfiles más reconocibles del entretenimiento televisivo en España.

Más allá de la televisión, Grison gira por España con distintos espectáculos en directo en los que combina beatbox, improvisación y comedia, manteniendo una relación constante con el público como parte esencial del show.

Grison con las caras de Pablo Motos y Pedro Sánchez en su pecho.

Así es 'El Escondite'

En El escondite los concursantes se enfrentarán a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones.

Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional seguirá con mucha diversión cada movimiento de los concursantes en tiempo real.