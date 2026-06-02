Nuevo giro de Telecinco a sus tardes: prescinde de 'El tiempo justo' en verano y Ion Aramendi sustituirá a Joaquín Prat

Pequeño cambio de planes de Telecinco para sus tardes en verano. La cadena ha anunciado este martes, 2 de junio, que Ion Aramendi se pondrá al frente de El verano se mueve, un nuevo magacín que sustituirá a El tiempo justo.

El programa, que también corre a cargo de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, viene a reconvertir El tiempo justo coincidiendo con la salida de su presentador titular, Joaquín Prat.

Se trata de una estrategia similar a la que se sigue con El programa de Ana Rosa, que pasa a ser El programa del verano en los meses estivales, que es cuando la presentadora está de vacaciones.

Y es que, Joaquín Prat dejará su puesto de trabajo de forma temporal por su próxima paternidad. Está previsto que salga a mitad de mes.

En el breve comunicado que ha enviado Mediaset a los medios, la cadena explica que El verano se mueve será un programa viajero.

De hecho, una de las entregas de cada semana se emitirá desde un punto distinto de la geografía española.

Ion Aramendi, actual presentador de las galas de Supervivientes: Tierra de Nadie, regresa de esta forma a las tardes de Telecinco, casi un año después de la cancelación de Reacción en cadena, el concurso que pilotaba en el access del informativo.

Movimiento sorpresa

Lo cierto es que Telecinco ha modificado en parte los planes que tenía para este verano. Hace menos de un mes, la cadena anunció toda una revolución para los próximos meses, todo un banco de pruebas para remodelar una de las franjas donde más sufre.

En un principio, la idea era que El tiempo justo continuara en la tarde con una duración menor. Pero ahora, Telecinco ha decidido modificar el programa de Unicorn, dándole un nuevo nombre, otro presentador y diferentes contenidos.

Paz Padilla, Bea Archidona, Santi Acosta y Carlos Lozano.

De hecho, Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, explicó hace unas semanas a EL ESPAÑOL que El tiempo justo estaba "en plena construcción" de cara al verano, dejando claro que el magacín seguiría contando con un bloque de crónica social.

El verano se mueve se incorporará a las nuevas tardes Telecinco que, a falta de saberse los horarios exactos, tendrán las siguientes ofertas.

Tras el informativo de sobremesa, el canal emitirá Amor o lo que surja, un dating presentado por Carlos Lozano al estilo MyHyV. Le seguirá el mencionado nuevo magacín El verano se mueve con Ion Aramendi.

A continuación irá De lunes a viernes, la versión diaria de ¡De viernes! con Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La tarde finalizará con Allá tú, con la duda de si Telecinco se reservará hasta septiembre el nuevo concurso que está preparando tras hacerse con los derechos de El Rosco, la prueba estrella de Pasapalabra.

De la ecuación estival queda fuera El Diario de Jorge que, a priori, según afirmaron los directivos de Mediaset, volverá en septiembre.