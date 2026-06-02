Hoy en TVE: la miniserie de 4 episodios sobre Pedro Cavadas que muestra 100 operaciones en solo 10 días en África

El cirujano Pedro Cavadas con una de las protagonistas de la nueva docuserie de RTVE 'Operación África'.

Pedro Cavadas es una de las figuras médicas de mayor prestigio de nuestro país. El cirujano, a quien se le conoce como Doctor Milagro aunque él quiere que le llamen Daktari Pedro (Doctor Pedro) dejó atrás una vida de lujo tras la muerte de su hermano.

Desde entonces, dedica gran parte de su tiempo a ayudar personas sin recursos en África. Reconocido por sus extraordinarios avances en cirugía reconstructiva, fue él quien hizo el primer trasplante de cara en España.

Pues bien, Cavadas da un paso inédito en su carrera con Operación África, la docuserie que protagoniza y que estrena La 1 este miércoles, 3 de junio, después de La Revuelta, es decir, a partir de las 23:00 horas.

Producida por RTVE en colaboración con Beta Entertainment Spain, los cuatro episodios de esta producción muestran la labor solidaria que lleva haciendo Cavadas desde hace más de 20 años en el continente africano.

La docuserie está dirigida por Javier Pérez de Silva y el periodista de RNE Juan Ramón Lucas es quien ejerce de narrador de este viaje.

😷 @La1_tve estrena 'Operación África', el gran reto solidario del doctor Pedro Cavadas en Tanzania.



🩺 Miércoles, 3 de junio, después de 'La Revuelta'.https://t.co/6sdzGrdahg pic.twitter.com/xCkfr7Xvm6 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 28, 2026

Su relación cercana a Cavadas permite una conversación íntima a través de la cual introduce las historias, aporta contexto y lanza las grandes preguntas: por qué seguir, hasta dónde llegar y a qué precio.

Los espectadores serán testigo, no solo de los retos médicos a los que se enfrentan Cavadas y su equipo, sino también de la realidad social de esos pacientes y el contraste entre la vida del doctor en Valencia y la crudeza de África.

100 milagros en 10 días

El doctor Pedro Cavadas viaja un año más a Tanzania, esta vez, para enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera: operar a más de 100 pacientes con apenas recursos y en condiciones muy precarias.

“Viajo cada año a África para pagar mi deuda de honor con la humanidad”, asegura el cirujano. “Pero tú no puedes salvar a todos los pacientes: llegas aquí, ayudas a 100 y te dejas otros 200 para el viaje siguiente”.

El viaje comienza en Valencia con destino a Kirurumo, una aldea remota del norte de Tanzania. Allí, en un hospital de campaña, Cavadas y su equipo realizan operaciones de sol a sol durante diez días.

Meses después, el regreso permite descubrir qué ha sido de esas vidas y cerrar historias que ya forman parte de la del propio doctor.

Pedro Cavadas en un quirófano en 'Operación África'. RTVE

La serie muestra también cómo es la vida de aquellos pacientes que realizan el viaje a la inversa (de Tanzania a Valencia) debido a la gravedad de su situación, ya que no pueden ser operados allí por falta de medios.

Por eso, este viaje no es solo físico. Es también un viaje interior para el cirujano, para su equipo y para los pacientes que llegan con la esperanza de vivir un milagro.

Ellos son el verdadero corazón de la serie. Personas que conviven con graves deformidades, tumores, heridas, quemaduras o lesiones que les han condenado al aislamiento y al dolor.

Para ellos, la llegada del doctor Cavadas supone la única oportunidad para cambiar su vida. La docuserie pone rostro y nombre a una realidad que rara vez llega a la televisión, pero que merece ser contada.

Cavadas, imán para la audiencia

Lo cierto es que no deja de sorprender el paso inédito que ha dado Pedro Cavadas, dejando que las cámaras muestren por primera vez su trabajo.

Operación África será la baza de La 1 para el prime time de los miércoles, una noche en la que también aterriza en Antena 3 el concurso ¡Salta! y La noche de Aimar intenta consolidarse en laSexta.

La visita de Pedro Cavadas a Pablo Motos fue una de las entregas más vistas de la historia de 'El Hormiguero'.

Ambos formatos intentarán luchar por el liderazgo con La isla de las tentaciones en el mes de junio.

La Corporación espera que Cavadas sirva como reclamo para la audiencia. Hay que recordar que el cirujano acudió El Hormiguero en octubre de 2020, en plena pandemia.

Su visita dio a Pablo Motos una de las entregas más vistas de toda la historia, con una media de 3,7 millones de espectadores y un 23,3% de share.