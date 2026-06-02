Candela Peña: "Mi madre fue una hija de 14 hermanos, con una madre machista que la obligaba a lavarles la ropa"

Candela Peña en una visita reciente a 'La Revuelta' de Broncano. RTVE

Candela Peña está de dulce. La actriz catalana, una de las intérpretes más reconocidas del cine español y ganadora de tres premios Goya, estrena La desconocida.

Se trata de una película dirigida por Gabe Ibáñez que está inspirada en una novela de Rosa Montero y que llegará al catálogo de Netflix este viernes, 5 de junio.

Un nuevo proyecto que se suma a una trayectoria marcada por personajes intensos — como la jueza Montes en la serie Hierro o Rosario Porto en El caso Asunta— y una personalidad tan directa como cercana.

Detrás de esa sólida carrera artística se encuentra una historia personal profundamente ligada a su infancia y a la compleja relación que mantuvo con su familia.

Nacida en Gavá (Barcelona) el 14 de julio de 1973 como María del Pilar Peña Sánchez, la actriz creció en un entorno humilde de la periferia barcelonesa que acabaría moldeando su forma de entender la vida y la interpretación.

Peña ha reconocido en varias ocasiones que el afecto no fue precisamente el rasgo dominante en su hogar. "Vengo de un hogar donde no ha habido mucho apego", confesó en una entrevista concedida a El País en enero de 2024.

Una circunstancia que atribuye, en parte, a las condiciones en las que crecieron sus propios padres y a la realidad social de otra época.

Candela Peña en un posado de 2021. Gtres

Cuando apenas tenía tres meses de vida, sus progenitores iniciaron un negocio que les exigía gran parte de su tiempo. Por ello, la pequeña Candela pasaba largas temporadas al cuidado de otros familiares.

"A los tres meses de nacer me dejaban en casa de mi abuela", explicó. Lejos de expresar reproches, la actriz entiende hoy aquellas circunstancias como un elemento más de su historia personal. "Eso también ha hecho que yo sea quien soy", afirmó.

Gran parte de esa reflexión la dirige hacia la figura de su madre, a quien contempla desde la comprensión. Peña ha relatado que su progenitora creció en una familia numerosa y marcada por los roles tradicionales de género.

"Mi madre fue una hija de 14 hermanos cocineros entre los que tampoco fue muy vista, con una madre machista que la obligaba a lavarles la ropa", dijo.

Su visión de la maternidad

Aquella educación dejó huella en la forma de expresar los afectos dentro de la familia. "A mi madre la han enseñado a amar de una manera peculiar, ella me lo ha trasladado a mí y yo tampoco soy la perfecta amadora", señaló la intérprete.

Esta reflexión también conecta con su propia experiencia como madre. Y es que, la actriz, madre soltera de Román, de 14 años, siempre ha tenido claro que quería construir una relación distinta con su hijo.

Candela Peña en 'La Revuelta' de Broncano.

"Desde que me quedé embarazada tuve muy claro que quería estar pegada a mi hijo", explicó. Sin embargo, rechaza idealizar la maternidad y reconoce sus contradicciones.

Incluso llegó a acudir a terapia con el objetivo de "criar a una persona libre, sana y respetuosa" y evitar, según sus propias palabras, "manipularle, ni jod... la vida".