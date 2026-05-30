La playa donde desconecta María Casado: 2,1 km de arena oscura y grano fino, Bandera Azul y perfecta para familias

Hay lugares que consiguen mantener intacta su esencia pese al paso de los años y al auge del turismo. Eso es precisamente lo que ocurre en La Carihuela, una de las playas más emblemáticas de la Costa del Sol y el rincón donde la periodista María Casado encuentra desconexión cada vez que necesita escapar del ritmo frenético de la televisión.

Situada en el extremo occidental de Torremolinos, muy cerca de Puerto Marina, La Carihuela conserva todavía el alma del antiguo barrio marinero que fue décadas atrás.

Sus calles peatonales paralelas al mar, las fachadas blancas de aire tradicional y el aroma constante a espeto hacen que pasear por esta zona sea una experiencia que va mucho más allá de un simple día de playa.

Con aproximadamente 2,1 kilómetros de longitud y una anchura media de 40 metros, esta playa destaca por su arena oscura y fina, especialmente agradable al tacto, además de por sus aguas tranquilas y poco profundas en la orilla.

Playa de La Carihuela en Torremolinos. iStock

Unas características que explican por qué se ha convertido en uno de los destinos favoritos para familias con niños. A ello se suman servicios adaptados, rampas de acceso, pasarelas de madera y zonas infantiles instaladas sobre la arena, pensadas para que la experiencia sea cómoda y accesible para todos.

El amplio paseo marítimo es otro de sus grandes atractivos. Totalmente llano y alejado del tráfico, resulta perfecto para caminar al atardecer, recorrerlo con carrito de bebé o simplemente sentarse frente al Mediterráneo mientras cae el sol.

Además, la playa cuenta con todos los servicios habituales: alquiler de hamacas y sombrillas, duchas o los tradicionales hidropedales que cada verano llenan la costa de color.

Pero si hay algo que define realmente a La Carihuela es su gastronomía. Considerada por muchos como uno de los templos del pescaíto frito andaluz, esta zona reúne algunos de los chiringuitos más conocidos de la provincia de Málaga.

Aquí, el espeto de sardinas es casi una religión y comparte protagonismo con los boquerones fritos, los calamaritos o la rosada, elaborados siguiendo la clásica fritura malagueña que ha dado fama internacional a la costa.

Precisamente esa mezcla entre tradición, tranquilidad y calidad de vida es lo que ha enamorado a María Casado. La periodista, instalada en Málaga desde hace años por su vinculación profesional con el proyecto teatral de Antonio Banderas en el Teatro del Soho CaixaBank, ha encontrado en la Costa del Sol un auténtico hogar.

María Casado y Antonio Banderas en un posado juntos. Teatro del Soho.

En distintas ocasiones ha mostrado su fascinación por el estilo de vida malagueño: los paseos junto al mar, la gastronomía local y esa luz característica que envuelve la provincia durante todo el año.

Aunque se trata de una playa muy frecuentada durante los meses de verano, su amplitud permite encontrar rincones tranquilos donde relajarse sin llamar demasiado la atención, algo especialmente valorado por rostros conocidos que buscan cierta privacidad.

La Carihuela también guarda un importante pasado ligado al glamour internacional. Durante las décadas de los 50 y 60, estrellas de Hollywood como Grace Kelly, Ava Gardner o Brigitte Bardot pasearon por la misma arena oscura que hoy conquista a turistas y famosos nacionales.

Un legado que todavía se percibe en el ambiente elegante y nostálgico de este rincón malagueño.

Además, el distintivo de Bandera Azul y la Q de Calidad Turística certifican el excelente estado de sus aguas y su compromiso con la sostenibilidad y la gestión ambiental, dos aspectos cada vez más valorados por quienes buscan destinos limpios y cuidados para disfrutar del verano.