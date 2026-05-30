La playa donde desconecta David Cantero: 1,5 km de arena fina, perfecta para hacer buceo y Conjunto Histórico junto al mar

David Cantero y playa Area Maior en Muros en un montaje de elaboración propia.

"Soy gallego de adopción. Me encanta Galicia. Voy todos los años, me gusta muchísimo. Intentamos hacer alguna escapada si podemos en invierno, pero en verano siempre hay 15 días que tengo que estar allí para desintoxicarme y ser feliz".

Estas son las palabras de David Cantero, la voz de las tardes de RNE desde el año pasado. Así reconocía el periodista madrileño de 65 años en el podcast Lo que tú digas, de Álex Fidalgo, su amor por Galicia.

Y, en concreto, por la villa medieval de Muros. "Hago vida allí. La gente ya me conoce después de tantos años", aseguraba quien fuese presentador de Informativos Telecinco junto a Isabel Jiménez casi 15 años.

Cantero ha encontrado su particular refugio en este pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970 y considerado como uno de los pueblos marineros con más encanto de toda Galicia.

Sus calles empedradas, las plazas porticadas y las tradicionales galerías acristaladas reflejan siglos de historia vinculada al mar.

Bajo los soportales, donde antiguamente los marineros reparaban redes y salaban pescado, hoy sobreviven tabernas y pequeños locales llenos de vida.

Entre los imprescindibles destacan la Iglesia de San Pedro, conocida también como Colegiata de Santa María del Campo, uno de los grandes ejemplos de gótico marinero gallego; el Mercado de Abastos, donde cada mañana llega el producto fresco de la ría; y el Curro da Praza, epicentro social del municipio.

Puerto de Muros. iStock

Playa virgen

Muy cerca de Muros, Cantero puede desconectar en una playa salvaje de 1,5 kilómetros de arena fina y aguas cristalinas.

Se trata de Area Maior. Es una joya natural de la costa coruñesa que se extiende al pie del imponente Monte Louro, una mole granítica de 241 metros que parece custodiar el litoral. El paisaje que se crea es espectacular, gracias a ese contraste entre el océano y la montaña.

El monte Louro y la laguna de As Xarfas.

La playa es prácticamente virgen. Son casi 1.500 metros de arena blanca y fina abiertos al Atlántico, con un oleaje que atrae a surfistas durante buena parte del año.

Sin embargo, cuando el mar se calma, Area Maior muestra otra de sus caras más espectaculares: aguas transparentes y fondos rocosos perfectos para el buceo y el snorkel.

La riqueza marina y la claridad del agua convierten esta zona en un pequeño paraíso para quienes buscan explorar el litoral desde dentro del mar.

El sistema dunar es otro de los tesoros naturales que esconde este enclave. Sus dunas protegen el litoral atlántico y conviven con la laguna de As Xarfas.

Este espacio protegido de agua dulce, alimentado por pequeños riachuelos, funciona como refugio para aves migratorias y aporta una imagen única al paisaje. El contraste entre la laguna, las dunas y el Atlántico crea una estampa difícil de olvidar.

También muy cerca está la playa de Ancoradoiro, un arenal muy amplio que cuenta con un camping próximo y el Faro de Lariño, que pertenece a Carnota (A Coruña).

Más allá de la playa, David Cantero puede deleitarse con los placeres culinarios de la zona: Pulpo á feira, navajas, berberechos, nécoras o pescados salvajes como la merluza y el rodaballo son los platos estrella de Muros. Y siempre acompañado de un Albariño o un Ribeiro bien frío.