Iker Jiménez sigue en racha: 'Horizonte' firma récord de temporada en prime time y cierra su mejor semana

Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', en la emisión de este pasado jueves, 28 de mayo.

Iker Jiménez continúa intratable en Cuatro. Horizonte sigue sin encontrar techo y el programa de actualidad que presenta junto a Carmen Porter se mantiene en máximos de audiencia.

El formato marcó este jueves, 28 de mayo, el mejor dato de la temporada en prime time. Horizonte firmó un 12,8% de share (948.000 espectadores), ocho décimas más que el jueves pasado. Es, además, su tercer mejor marca histórica.

Como hiciera la semana anterior, el programa de Iker Jiménez fue la segunda opción del jueves, pues Supervivientes lideró sin problemas con un 17% de cuota de pantalla (979.000).

Tanto el reality de Telecinco como Horizonte superan al resto de rivales: la película Llenos de gracias registró un 9,3% en La 1, la serie ¿A qué estás esperando? un 7,5% en Antena 3 y Servicio secreto by Chicote pinchó en laSexta con un 3,9%.

Horizonte también se muestra competitivo en el access, franja que dominó El Hormiguero ( 13,2%). Aquí, el programa de Iker Jiménez consiguió un 9,9% frente al 11,4% de La Revuelta.

VAYA SEMANA en MAYÚSCULAS para #Horizonte en @cuatro firmando ayer su 3ºer MEJOR CUOTA HISTÓRICA con un 12.8%, 948.000 y 2.401.000 espectadores únicos



🔝 2ª opción de su franja



🔝 Líder entre el sexo masculino (14.3%) y de 45 a 64 años (15.2%)#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/cnABFCN9Wq — Dos30' (@Dos30TV) May 29, 2026

Además, según señala la consultora Dos30', Horizonte lidera entre el sexo masculino (14,3%) y en el público entre 45 y 64 años (15,2%).

Lo cierto es que Horizonte vuelve a pulverizar sus registros, marcando su mejor semana en audiencia por segunda vez consecutiva con una media del 10% y 1.172.000 espectadores.

De hecho, el miércoles, Iker Jiménez lograba algo inédito hasta ahora: sorpassaba a La Revuelta. Eso sí, lo hacía en un access marcado por la final que disputó el Rayo Vallecano en la Conference League.

Horizonte (10,1%) arrebató el segundo puesto a La Revuelta (9,3%), mientras que El Hormiguero lideró con un 12,7% gracias a la visita de Melody. Por su parte, el partido de fútbol cosechó un 9,2% en Movistar Plus+.

Récord para Nacho Abad

Iker Jiménez vuelve a sacar tajada de la convulsa actualidad política, marcada por los escándalos de Zapatero y el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

Horizonte se consolida así como uno de los grandes bastiones de Cuatro, que volverá a ganar el mes a laSexta.

📈 Información y análisis que conectan con la audiencia.



📈#EnBocaDeTodos (@cuatro) confirma su buen momento y, firma NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO por 2º día consecutivo con un 10.8%, 329.000 y 1.705.000 espectadores únicos



📈 Picos de + del 15% de cuota#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ZYKROYwZXl — Dos30' (@Dos30TV) May 29, 2026

Y lo hará, salvo sorpresa, con seis décimas de ventaja: a falta de tres días para que se acabe mayo, el canal de Mediaset promedia un 6,5% frente al 5,9% de laSexta.

Y si a Iker Jiménez le va bien en la noche, Nacho Abad está mejor que nunca en la mañana. Su programa En boca de todos firmó este jueves máximo histórico por segundo día consecutivo con un 10,8%.