Nuevo apagón en RTVE: 'Mañaneros 360' se queda sin emisión durante 5 minutos tras irse a negro en directo

El plató de 'Mañaneros 360' en el momento exacto del corte de luz.

El programa Mañaneros 360 ha sufrido una incidencia eléctrica este jueves, 28 de mayo, que ha obligado a la interrupción de la emisión.

El corte se ha producido al filo del mediodía, exactamente a las 11:59 horas, cuando Adela González procedía a dar paso a Sandra Urdín para ofrecer el habitual avance informativo de RNE que precede al bloque político que conduce Javier Ruiz.

En ese momento, y como se puede apreciar en el vídeo, el plató sufrió un apagón repentino.

"¡Uh!, pues va a ser sonido de verdad, porque imagen no tenemos. Ahora mismo estamos en negro. A ver si tenemos sonido, Sandra, aprovecha", se escuchó decir a Adela González que intentaba mantener la compostura ante el imprevisto dando paso a su compañera.

Sin embargo, la cadena pública optó por cortar la emisión recurriendo a un bloque de continuidad con autopromociones.

Otro apagón en Prado del Rey… esta vez en el plató de ‘Mañaneros 360’ 😮 pic.twitter.com/qsvhUMqqa6 — Pablo (@pabloo_c5) May 28, 2026

La normalidad se restablecía cinco minutos más tarde, a las 12:04 horas, ya con Javier Ruiz en pantalla y de forma abrupta, como si nada hubiese ocurrido.

El presentador aparecía de pie, frente al videowall del plató avanzando los asuntos más destacados del día en política.

Tres apagones en mayo

Lo cierto es que no es la primera vez que Prado del Rey sufre un problema de este tipo. Con el de este jueves, RTVE suma un total de tres apagones en el último mes.

El primer incidente se produjo el pasado 7 de mayo, también durante la emisión de Mañaneros 360. En aquella ocasión, la señal se interrumpió durante varios segundos y la pantalla quedó completamente en negro.

Javier Ruiz explicaría después que el fallo técnico estuvo provocado por una fortísima tormenta que afectó a Madrid.

Tan solo una semana después, el 15 de mayo, RTVE volvía a sufrir una incidencia técnica aún más grave en los estudios de Prado del Rey.

🚨 Apagón en TVE | La cadena pública ha sufrido un apagón de casi 20 minutos durante la emisión de La Hora de La 1



👉 Silvia Intxaurrondo no tenía palabras: “Ha sido un apagón de naturaleza desconocida” pic.twitter.com/2o60ALxnQJ — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) May 15, 2026

El apagón afectó de forma simultánea a La hora de La 1 y al Canal 24 Horas, dejando fuera de emisión durante casi 20 minutos el matinal de Silvia Intxaurrondo.

La interrupción comenzó poco después de las ocho de la mañana y no pudo resolverse hasta casi 20 minutos después.

"Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión", explicó Intxaurrondo al retomar el programa.

Luego se supo que el corte eléctrico se produjo debido al "fallo de un automático de la luz que ha saltado", según informó la agencia EFE citando a fuentes de la pública.