El éxito de Agustín Bravo, 65 años, fuera de la televisión: "He creado un método de 7 días para comunicar con más impacto y ayuda en ventas y negocios"

Hay rostros que forman parte de la historia de los medios en España, y el de Agustín Bravo es uno de los más entrañables. Sin embargo, a sus 65 años, el carismático comunicador que lideró las audiencias televisivas durante décadas ha demostrado que la veteranía es el mejor activo para la reinvención profesional.

Actualmente, el presentador compagina su trabajo diario en los micrófonos como locutor al frente de las emisiones de Onda Cero Madrid Sur con otra labor, completamente fuera de las cámaras y de las ondas, firmemente arraigada en el ámbito de la consultoría de comunicación.

Es en este entorno corporativo donde el extremeño ha irrumpido con fuerza gracias al lanzamiento de su propio programa de mentoría de alto rendimiento. "He creado un método de 7 días para comunicar con claridad, seguridad y más impacto y ayuda en ventas y negocios", explica sobre su iniciativa.

Agustín Bravo, en sus redes sociales. @agustinbravoabreu

De los platós al 'coaching' de negocios

Su proyecto está diseñado específicamente para ayudar a profesionales de todos los sectores a mejorar su discurso y a hacer llegar su mensaje, de manera más efectiva, a clientes o compañeros de trabajo.

El proyecto de Agustín Bravo no nace de la improvisación, sino de una profunda reflexión tras décadas rodeado de personas influyentes en la radio y la televisión.

"Entendí algo: el éxito rara vez es casualidad. Detrás de cada persona que admiro había hábitos, mentalidad, disciplina… y una habilidad que se repetía constantemente: saber comunicar", detalla el propio presentador en sus redes sociales.

Para Bravo, la oratoria es una poderosa herramienta de tracción comercial. "Comunicar no es solo hablar. Es convencer. Es transmitir. Es conectar. Es abrir puertas donde otros ven límites", sentencia.

El taller se estructura en un reto práctico de una semana de duración enfocado en resolver el principal problema de los profesionales: la falta de estructura.

"Si llevas tiempo pensando que podrías comunicar mejor… no es que no sepas, es que nadie te ha enseñado a estructurar lo que dices", advierte.

Un método práctico, sin "postureo"

Basándose en la neurociencia, Bravo recuerda que el cerebro entiende y recuerda mucho mejor los mensajes cuando están ordenados y simplificados. "Por eso puedes tener algo muy bueno… y aún así no lograr que se entienda. Y ahí es donde se pierde todo: atención, confianza… y ventas".

El valor diferencial del método de Agustín Bravo radica en que se trata de un entrenamiento apto para cualquier perfil, diseñado "sin postureo, sin forzar y sin experiencia previa".

El objetivo es que, cuando el alumno hable, su audiencia realmente escuche y el mensaje tenga un impacto directo en sus relaciones y transacciones económicas. "Todos hablamos, pero muy pocos consiguen que su mensaje llegue de verdad a quien tiene que llegar", reflexiona el locutor.

A sus 65 años, dividiendo su jornada entre el pulso de la actualidad radiofónica matinal y sus mentorías privadas por canales digitales, Agustín Bravo lanza un mensaje directo a quienes dudan en dar el salto para mejorar sus habilidades.

"No pienses tanto. Empieza. Muévete. Equivócate si hace falta, pero actúa. Porque todo cambia cuando aprendes a expresarte con seguridad y propósito", explica.

Su método de 7 días ya se ha convertido en un activos formativo muy demandado por emprendedores y ejecutivos que buscan dar un giro radical a sus resultados de negocio.