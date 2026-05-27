Telecinco pone en marcha un nuevo programa que incluirá a 'El Rosco' tras hacerse con los derechos de la prueba

Rosa Rodríguez el día que ganó más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'.

Nuevo capítulo en la guerra judicial y millonaria por Pasapalabra. Mediaset España ha confirmado que "comienza a preparar un nuevo programa que incluirá El Rosco como elemento final y principal".

Así lo ha oficializado a los medios de comunicación el grupo de Fuencarral este miércoles, 27 de mayo. Tan solo seis días después de saberse que Mediaset había llegado a un acuerdo con la compañía neerlandesa MC&F para quedarse con los derechos de El Rosco, la prueba estrella de Pasapalabra.

Dicho acuerdo, sellado por Alessandro Salem hace más de un año, estaba supeditado a una sentencia favorable de la empresa propietaria de la prueba, como así sucedió el pasado jueves.

Esta jugada maestra de Mediaset salía horas después de que el Tribunal Supremo confirmara que El Rosco tiene autoría y entidad propia y que, por lo tanto, sus derechos pertenecen a MC&F y no a ITV, propietaria de Pasapalabra.

La resolución judicial, por lo tanto, obligaba a Antena 3 a dejar de emitir Pasapalabra con El Rosco, si bien, la cadena continúa emitiendo el concurso con normalidad al contar con un período de 20 días de ejecución voluntaria.

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