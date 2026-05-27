Shakira, sobre su infancia en Colombia: "Mi familia no tenía nada y crecí sin lujos. Mi padre había perdido su negocio"

Shakira ya no llora, solo factura. La artista colombiana ha vuelto a copar titulares tras su victoria judicial frente a la Agencia Tributaria española.

La Audiencia Nacional ha anulado las sanciones impuestas, obligando a devolverla cerca de 60 millones de euros, además de intereses y costes judiciales.

Shakira sonríe ante un 2026 que se presenta por todo lo alto: actuará en el descanso de la final del Mundial -al más puro estilo de la Super Bowl- con su canción Dai Dai, junto a los niños ugandeses de Ghetto Kids.

Y en septiembre aterrizará en España, con tres noches en Madrid en un recinto construido para la ocasión, con capacidad para 50.000 personas, y que llevará su nombre.

Las luces de los estadios, las giras millonarias y los récords globales podrían hacer pensar que Shakira siempre lo ha tenido todo. Que ha tenido una vida llena de lujos. Pero nada más lejos de la realidad.

Antes de convertirse en una súper estrella, existió una niña en Barranquilla que creció con el miedo a no tener prácticamente nada.

"Mi familia no tenía nada y crecí sin lujos. Mi padre había perdido su negocio", reconoció en una entrevista a la revista Vanity Fair.

Shakira en uno de sus conciertos.

Hija de William Mebarak, comerciante y joyero de origen libanés, y de Nidia Ripoll, la artista creció durante sus primeros años en un entorno acomodado de clase media-alta en Barranquilla.

Sin embargo, aquella estabilidad desapareció de golpe cuando el negocio familiar quebró por completo. El impacto fue inmediato y devastador.

"Tuve una educación digna, gracias a Dios, eso es lo único en lo que mis padres nunca escatimaron"

Pese a esas dificultades económicas, Shakira recuerda con gratitud el esfuerzo que hicieron sus progenitores para sacarla adelante.

"Tuve una educación digna, gracias a Dios, eso es lo único en lo que mis padres nunca escatimaron. Pero no crecí rodeada de lujos, ni tenía contactos", llegó a reconocer.

"No había redes sociales, no existían atajos para alcanzar mis objetivos. Tenía que trabajar mucho, como esculpir la piedra bajo el sol".

Un episodio de la infancia de Shakira que pocos conocen sucedió cuando su padre la llevó a un parque de Barranquilla donde vivían niños huérfanos en condiciones extremas.

La cantante Shakira. EFE

Ver a aquellos menores descalzos cambió para siempre su manera de entender la realidad. Años más tarde, Shakira fundó la Fundación Pies Descalzos, con la que hoy escolariza y alimenta a miles de niños vulnerables en Colombia.

Contaba también la cantante que siempre sintió tener "una fe, una brújula que me guiaba, un instinto", que le hizo seguir escribiendo canciones para alcanzar, posteriormente, el éxito.

Quizás, esa desgarradora experiencia, fue lo que hizo que Shakira persiguiera incansablemente todos sus sueños.

“Tal vez sea una combinación del lugar donde nací, la forma en que me criaron, los desafíos que tuve que enfrentar mientras crecía", dijo para Marie Claire.

"Siempre tengo ganas de más. Nunca hay un momento en el que salgo del escenario y no creo que haya algo que podría haber hecho mejor", zanjó.