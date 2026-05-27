Ya es oficial: 'La Revuelta' de Broncano se verá en Netflix tras el acuerdo al que ha llegado RTVE con la plataforma

La Revuelta de David Broncano se verá en Netflix desde la próxima semana después del acuerdo que ha firmado RTVE con la plataforma de streaming.

El programa gana una nueva ventana de distribución. No solo continuará emitiéndose en el access prime time de La 1 de lunes a jueves en su horario habitual (21:45 horas).

Desde el martes 2 de junio, La Revuelta también estará disponible desde las 10:00 horas de la mañana siguiente a su emisión en Netflix. El formato, no obstante, seguirá accesible bajo demanda a través de RTVE Play.

La llegada de La Revuelta a Netflix se enmarca en la estrategia de TVE de alcanzar acuerdos con plataformas externas para ampliar la vida y la rentabilidad de sus formatos más allá de su emisión en lineal.

Está el ejemplo de El Grand Prix del verano. La Corporación firmó el año pasado una alianza con Prime Video para abaratar los costes de producción. Como ocurre con La Revuelta, la plataforma ofrecía el programa tras su emisión en La 1.

Menuda la que se viene, niño. A partir del 2 de junio y de martes a viernes, los nuevos programas de 'La Revuelta' llegarán a Netflix después de su emisión.



El programa estará disponible a partir de las 10:00 a.m. del día siguiente. https://t.co/gF4qcCyHPW — Netflix España (@NetflixES) May 27, 2026

Además, en marzo de este mismo año, trascendía el acuerdo de RTVE con Disney+ para incorporar a su catálogo contenidos de la pública.

De esta forma, los usuarios de la plataforma pueden disfrutar de las 13 entregas de MasterChef 14 y los 12 que conformarán la edición de Leyendas de MasterChef Celebrity.

Esta alianza incluía también ficción. El comunicado hablaba de Rojo sobre blanco, la serie protagonizada por Hugo Silva y María Hervás cuya producción corre a cargo de Good Mood (Mediawan), la compañía de Daniel Écija. Aún no se ha estrenado en La 1.

'Win to win'

El acuerdo de RTVE con Netflix por La Revuelta es un win to win. Ambas partes ganan. Por un lado, la plataforma incorpora uno de los programas más exitosos y que más conversación social generan de la televisión en abierto.

Netflix refuerza así su oferta de entretenimiento, después de que la compañía intentara impulsar este área en los últimos años con algunos realities en un catálogo donde la ficción (series, películas, docuseries...) continúan siendo los pesos fuertes.

David Broncano, presentador de 'La Revuelta'. RTVE

Y RTVE gana una nueva ventana de distribución, como se decía líneas más arriba. Aunque La Revuelta está registrando datos inferiores a los que marcó el curso pasado, cuando fue la revelación de la temporada, el programa sigue contando con la confianza de los responsables de la televisión pública.

En abril, por ejemplo, marcó el peor mes de la temporada cayendo por primera vez por debajo del doble dígito (9,9%). La distancia con El Hormiguero (13,4%) fue de 3,5 puntos.