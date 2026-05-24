Las termas romanas mejor conservadas de Cáceres: un balneario declarado Bien de Interés Cultural con aguas a 43 ºC

El Balneario de Baños de Montemayor. Ayuntamiento de Baños de Montemayor

En el corazón del Valle del Ambroz, al norte de la provincia de Cáceres y muy cerca del límite con Salamanca, un pueblo de 738 habitantes custodia uno de los tesoros termales más importantes de la península ibérica.

En Baños de Montemayor se halla un conocidísimo complejo termal de origen romano.

Este histórico balneario, declarado de Bien de Interés Cultural en 1995, lleva siglos atrayendo a viajeros y visitantes que buscan descanso, salud y una inmersión en la historia.

El origen de este enclave se remonta a la época romana, cuando las legiones y los habitantes de la antigua Vía de la Plata utilizaban ya las propiedades mineromedicinales de sus aguas.

Las termas romanas todavía pueden visitarse en el interior y constituyen una auténtica joya arqueológica. Eso sí, no es posible bañarse en ellas al tratarse de un yacimiento arqueológico protegido.

El espacio conserva una estructura circular cubierta por una bóveda semiesférica y varias bañeras talladas en granito que evidencia la importancia que tuvo este lugar durante siglos.

Las aguas del balneario brotan a una temperatura constante de 43 ºC, procedentes de dos manantiales cercanos conocidos como Columna y Arqueta.

Son aguas sulfuradas, sódicas y oligometálicas, especialmente recomendadas para aliviar dolencias reumatológicas, problemas respiratorios o el estrés.

Desde hace décadas, el balneario combina la tradición histórica con modernas instalaciones dedicadas al bienestar y la salud.

Termas romanas del balneario de Baños de Montemayor.

Lo realmente curioso, es que los propios vecinos de Baños de Montemayor son los verdaderos propietarios del balneario, toda una rareza en España que refleja el arraigo comunitario de estos manantiales.

Además de su riqueza termal, el pueblo posee el encanto de las villas serranas del norte extremeño. Sus calles tranquilas, las casas tradicionales y su entorno, con paisajes de montaña y bosques de castaños, la convierten en un destino perfecto para quienes buscan turismo cultural y naturaleza.

Vista panorámica de Baños de Montemayor. iStock

'El cuco de cristal'

En años recientes, Baños de Montemayor y el Valle del Ambroz han cogido cierta popularidad gracias al cine y las series.

La comarca fue elegida como una de las localizaciones de rodaje de la serie de Netflix El cuco de cristal, adaptación de la novela de Javier Castillo y protagonizada por Catalina Sopelana, Iván Massagué, Álex García, Itziar Ituño y Tomás del Estál, entre otros.

La serie encontró en este rincón extremeño la atmósfera perfecta para desarrollar una historia cargada de misterio, secretos y tensión psicológica.

La presencia del equipo del rodaje puso el foco en la singular estética del pueblo y en el atractivo visual de sus termas históricas.

Hoy, Baños de Montemayor sigue demostrando que tradición, patrimonio y modernidad pueden convivir en un mismo lugar, ofreciendo una experiencia única entre historia romana y aguas termales.