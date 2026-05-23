La playa donde desconecta David Bisbal: 1 kilómetro de arena fina, faro del siglo XIX y perfecta para hacer buceo

David Bisbal y el faro de Cabo de Palos en un montaje.

Con la llegada del calor, toca mirar la agenda y planear las vacaciones. Y en los meses del verano, las playas suelen ser los destinos favoritos de los españoles para descansar y desconectar de la rutina y la vorágines de las grandes ciudades.

En el sureste de la península, una franja de casi un kilómetro de arena fina (entre todas las playas de la zona) se abre paso entre el Mediterráneo más intenso y un paisaje que todavía conserva alma de pueblo pesquero. Es aquí donde el entorno de Cabo de Palos se convierte en uno de los rincones más singulares del litoral.

Se trata de un enclave que no ha pasado desapercibido ni siquiera para figuras como David Bisbal, que ha encontrado en sus aguas uno de sus lugares favoritos para desconectar.

Lejos de los escenarios y la exposición mediática, el cantante de Bulería se sumerge aquí como buceador técnico certificado, utilizando el mar como una forma de terapia personal.

No es raro que se le vea compartiendo impresiones con centros de buceo locales, siempre con la naturalidad de quien ha hecho del fondo marino un refugio habitual.

Pero lo que convierte esta playa en un destino excepcional está bajo la superficie. Frente a la costa se extiende la Reserva Marina de Islas Hormigas, protegida desde 1995 y considerada uno de los mejores lugares de buceo de Europa.

La claridad del agua y la riqueza biológica transforman cada inmersión en un espectáculo natural: meros de gran tamaño que se acercan sin miedo, bancos de barracudas en movimiento sincronizado, águilas marinas planeando y praderas de posidonia que oxigenan el Mediterráneo como un pulmón silencioso.

Este ecosistema es también un museo submarino de la historia. Los fondos de Cabo de Palos esconden numerosos naufragios, entre ellos el mítico vapor italiano Hundimiento del Sirio, conocido como el 'Titanic del Mediterráneo'.

Hoy, sus restos descansan en el lecho marino convertidos en arrecife artificial.

El Faro de Cabo de Palos

Dominando la costa desde tierra firme se alza el Faro de Cabo de Palos, inaugurado en 1865.

Con sus 51 metros de altura y más de 200 escalones, este faro de piedra gris no solo guía a los barcos que navegan cerca de las peligrosas Islas Hormigas, sino que también ofrece una de las panorámicas más impresionantes del litoral murciano.

Costa de Mazarrón, en Murcia.

Y es que, desde su cima se observa el contraste entre el Mediterráneo abierto y la calma del Mar Menor.

Bisbal, que recientemente ha presentado su propia versión del tema Vivir así es morir de amor, también suele desconectar en Cuevas del Almanzora.

Situado en la parte nororiental de la comarca del levante Almeriense y con 15.435 habitantes, este municipio destaca por su fuerte identidad local y su riqueza patrimonial.

Conocido por su legado histórico y minero, conserva además las singulares casas-cueva que forman parte de su esencia. A ello se suma su costa virgen, de aguas cristalinas, que lo convierte en un destino tranquilo y auténtico.