Por qué el éxito de la fórmula de Antena 3 no solo depende de El Rosco de 'Pasapalabra': estas son las claves de su liderazgo

"Es una tragedia". Con estas palabras reaccionaba Pedro Piqueras, que visitaba La Revuelta, tan solo unas horas después de que se conociera la resolución del Tribunal Supremo que obliga a Antena 3 a dejar de emitir Pasapalabra con El Rosco.

Nadie sabe mejor que el presentador manchego la importancia que tiene El Rosco. Más allá de ser un simple juego que consiste en resolver las 25 definiciones en un tiempo indeterminado, se trata de un tramo fundamental para la cadena que lo emita.

Y lo es porque no solo es capaz de ser la oferta que normalmente consiga ser el minuto de oro de la televisión, sino porque también ejerce de arrastre a la oferta que le precede después: el informativo de máxima audiencia.

Hoy, quien más se 'beneficia' de El Rosco es Vicente Vallés, aunque años atrás, hasta 2019, cuando el Supremo obligó a Telecinco al cese de las emisiones de Pasapalabra, ese impulso recaía en el noticiero de Piqueras.

Para muchos, el fin de Pasapalabra marcó el principio de la larga travesía por el desierto en la que aún sigue Telecinco. Son los mismos los que creen que si Antena 3 finalmente pierde El Rosco, los datos de la cadena caerían en picado.

Pero la situación es bien diferente. Lógicamente, la resolución judicial supone un duro revés para Atresmedia, que podrá seguir emitiendo con normalidad el concurso.

O, al menos en las próximas semanas, porque el grupo tiene un período de ejecución de la sentencia de 20 días desde la notificación oficial de la misma, algo que aún no se ha producido.

Cinco temporadas líder

El exitoso modelo televisivo de Antena 3 va más allá del incontestable punch que tiene El Rosco de Pasapalabra. Hace años, la cadena de Atresmedia estableció muy bien los pilares desde donde se cimentan su programación.

Y buena prueba de ello es que en junio va a cerrar su quinta temporada como la cadena líder. Antena 3 suma 21 meses de liderazgo. De hecho, desde noviembre de 2021, solo ha cedido 2 meses: junio y julio de 2024, que coincidieron con la Eurocopa y los JJOO en TVE.

Los presentadores de 'Antena 3 Noticias': Mónica Carrillo, Matías Prats, Manu Sánchez, Sandra Golpe, Esther Vaquero y Vicente Vallés, junto a Santiago González, director del departamento. Atresmedia

Este dominio tan abrumador no solo se ha producido por la caída de Telecinco, sino que es el resultado de una estrategia basada claramente en tres patas: los informativos, la ficción y el entretenimiento.

De esta forma, Antena 3 ha mantenido en estos cinco años un liderazgo estable (entre el 12,5% y el 13%), que va más allá de los cambios de otras cadenas.

En el caso de la subida de La 1, por ejemplo, no ha hecho que el canal tuviera que cambiar productos estratégicos como las series diarias o las turcas. Además, formatos como El Hormiguero, Tu cara me suena, La ruleta o Mask Singer siguen sacando músculo.

En cuanto a los informativos, estos son una pieza angular del modelo de Antena 3. Su liderazgo supera ya los ocho años, desde que Santiago González se hizo cargo en su dirección. Todas las ediciones lideran, lo que demuestra que el asunto va más allá de roscos.

'Pasapalabra' llega a Antena 3

Cuando Pasapalabra llegó a Antena 3, lo hacía en una cadena que ya había redefinido sus contenidos con el objetivo de construir una televisión líder.

Lo hizo en mayo de 2020, un momento en el que la cadena ya lideraba con sus informativos y empezaba a despuntar en la sobremesa con La ruleta de la suerte, Antena 3 Noticias 1 y El secreto de Puente Viejo.

También lo hacía en prime time, con Vallés recortando a Piqueras, El Hormiguero fortísimo y otros killer formats como La Voz o Tu cara me suena.

Así las cosas, Pasapalabra llegó a una cadena que se encontraba en una clara tendencia al alza y con una estrategia preparada para liderar.

Roberto Leal en ‘Pasapalabra’.

El 'efecto Pasapalabra' no fue inmediato, sino que llegó meses después. Antena 3 no subió al primer puesto hasta agosto de 2021, aunque no lo hizo de forma estable hasta noviembre de ese año.

Al concurso que empezó a presentar Roberto Leal le costó liderar en Antena 3. En esos primeros meses era Sálvame el que lideraba, que lo hacía bajo la versión Tomate.

Estreno de 'Tierra amarga'

Lo que inclinó la balanza de forma definitiva fue el estreno de Tierra amarga en las tardes de Antena 3 en julio de 2021. La serie turca dio la estocada definitiva a un ya desgastado Sálvame, permitiendo que la cadena de San Sebastián de los Reyes liderara la tarde. En agosto de ese año, y solo por centésimas, Antena 3 arrebataba el primer puesto a Telecinco.

Esa estrategia de largo plazo dio definitivamente sus frutos en noviembre de ese año, que es cuando Antena 3 consiguió el liderazgo de forma estable. Desde ese momento, la cadena permanece inalcanzable para el resto. Con la parrilla engrasada y todas sus piezas funcionando, la cadena solo se ha encargado de ir apuntalando ese liderazgo haciendo cambios incluso con cosas que ya funcionaban.

'Tierra amarga'.

Sin ir más lejos, este mes de mayo, Antena 3 cerrará con la mayor distancia con sus rivales, con La 1 haciendo mínimo del curso y Telecinco con el peor mayo de su historia.

De ahí, que Pasapalabra tenga mejores cuotas en Antena 3 (18-19%) de lo que funcionaba en Telecinco, donde se fue desgastando poco a poco. Su último mes, en septiembre de 2019, registró un 17,4% de media.

Por lo tanto, queda demostrado que un programa por sí solo no arregla ni potencia nada.

La prueba la tenemos con La isla de las tentaciones o Supervivientes, formatos que pese a hacer un estupendo 15-20% solo pueden ayudar a que el day time mejore unas décimas, pero no aúpan por sí solos al liderazgo de la cadena.

Atresmedia ahora tendrá que encontrar una solución que, ahora mismo, pasa por que se llegue a un acuerdo en una negociación a cuatro bandas (con ITV, MC&F y Mediaset tras conseguir los derechos de El Rosco) o reformular por completo la prueba estrella de Pasapalabra.