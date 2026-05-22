Mediaset tendrá que pagar una multa de 73 millones de euros por emitir 'Pasapalabra' de forma irregular

Pasapalabra está viviendo un auténtico terremoto. El exitoso programa de televisión lleva años envuelto en una guerra judicial y millonaria, que afecta a Telecinco, Antena 3 y a diferentes compañías internacionales.

Este jueves, Antena 3 se llevaba un varapalo después de que el Tribunal Supremo confirmara que no puede emitir Pasapalabra con El Rosco, al reconocer la autoría de la prueba a la compañía holandesa MC&F.

No obstante, la cadena de Atresmedia podrá seguir emitiendo el concurso con normalidad porque la resolución no será efectiva hasta dentro de unas fechas.

Pues bien, este viernes ha trascendido que Mediaset deberá hacer frente a una multa histórica de 73,2 millones de euros a ITV por haber emitido el concurso de forma irregular entre 2012 y 2019, según informa El Confidencial y ha confirmado EL ESPAÑOL.

Esta es la cantidad que ha fijado la Audiencia Provincial de Madrid, tras estimar el recurso de ITV, la propietaria de los derechos del programa, pese a que el Supremo haya reconocido a El Rosco como una prueba independiente.

La Audiencia ha incrementado la indemnización inicialmente establecida al considerar que la cadena televisiva obtuvo unos ingresos publicitarios superiores a los que se calcularon en la primera sentencia. De este modo, la cantidad pasa de 44,3 millones a 73,2 millones de euros.

Asimismo, el tribunal reconoce el llamado “efecto arrastre” que el concurso ejercía sobre la audiencia de los informativos emitidos después, motivo por el que suma una compensación extra de 233.134 euros.

En cambio, se mantiene sin modificaciones la cifra relacionada con la explotación comercial y el merchandising del programa, fijada en 824.263 euros.

De esta forma, el Tribunal desestima el recurso que interpuso Mediaset.

La resolución judicial ejecuta la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2019, que obligó a Mediaset a dejar de emitir Pasapalabra y a indemnizar a ITV por los beneficios obtenidos al explotar el formato sin disponer de sus derechos.

A raíz de esta sentencia histórica, Atresmedia se hizo con los derechos de emisión tras alcanzar un acuerdo con ITV.

Nuevos escenarios

Una vez conocido la jugada de Mediaset, al llegar hace un año a un acuerdo con MC&F por los derechos de El Rosco, supeditado a una sentencia favorable, como así ha ocurrido, se abren varios escenarios.

Antena 3, por un lado, podrá seguir emitiendo Pasapalabra porque cuenta con los derechos de ITV, propietaria del concurso. Pero deberá inventarse una nueva prueba final.

Por su parte, Telecinco podría desarrollar un nuevo formato, con otro nombre, pero que incluyera El Rosco como desenlace.

Noticia en actualización

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