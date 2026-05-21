¿Seguirá emitiendo Antena 3 'Pasapalabra' tras la decisión del Supremo? La gran duda que deja la sentencia

Antena 3 ha sufrido un duro revés este jueves, 21 de mayo, después de que una decisión judicial la obligue a tener que prescindir de El Rosco en Pasapalabra.

Se trata de la prueba estrella del concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3. En ella, los concursantes compiten por un bote millonario en un tiempo limitado y deben resolver las 25 definiciones correspondientes a las letras del abecedario.

Para la cadena de Atresmedia Pasapalabra es importante porque suele concentrar la mayoría de los minutos de oro, es decir, el instante exacto en el que se computa el mayor número de espectadores a lo largo del día.

Además, el concurso ejerce de telonero de las noticias de Vicente Vallés. Junto a Antena 3 Noticias y El Hormiguero de Pablo Motos, forman la denominada 'milla de oro' en la televisión, la franja más codiciada para los anunciantes.

La sentencia del Supremo da la razón a la Audiencia Provincial de Barcelona, considerando que El Rosco tiene una entidad independiente y autoría.

Roberto Leal junto a Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

Por lo tanto, los derechos de la prueba son de la compañía holandesa MC&F y no de ITV, que es la compañía que produce Pasapalabra para Antena 3.

La gran incógnita que deja esta decisión judicial es si Antena 3 podrá seguir ofreciendo Pasapalabra. Y la respuesta es sí. La emisión del concurso no peligra, porque esta resolución solo afecta a El Rosco. Es decir, el programa continuará emitiéndose haya o no Rosco.

En estos momentos, la duda es saber cómo Atresmedia solucionará este problema. El departamento legal del grupo de comunicación con sede en San Sebastián de los Reyes estudia esta resolución histórica.

¿Qué opciones tiene 'Pasapalabra'?

Lo más probable es que este jueves, Pasapalabra ofrezca el Rosco, con Javier Alonso y David Trigo peleando por un bote que asciende de medio millón de euros.

Hay que recordar que el concurso graba sus entregas con semanas de antelación, por lo que Antena 3 cuenta con varios programas que siguen manteniendo el Rosco.

A la espera de confirmarse si la cadena puede emitir estas entregas -se presupone que sí-, se abren varios escenarios para encarar esta cuestión.

Una opción es que ITV intente negociar con MC&F para hacerse con los derechos de El Rosco. Solo así Pasapalabra podría mantener su prueba estrella.

En el caso de que la británica ITV no consiga llegar a un acuerdo, la productora tendría que reformular la prueba estrella del programa.

El interés es grande porque, recordemos, ITV produce Pasapalabra en numerosos países de todo el mundo, donde por el momento no existe ningún procedimiento abierto relacionado con la autoría de El Rosco.