Jesús Vázquez: "He empezado a llevar la bandera de España. No quiero que nadie me quite el orgullo de ser español"

Jesús Vázquez muestra muy orgulloso la pulsera con la bandera de España que llevaba en la muñeca.

Resulta aún extraño ver a Jesús Vázquez en una cadena que no sea Telecinco. Este miércoles, el presentador se sentó con Aimar Bretos en La noche de Aimar, su programa recién estrenado en laSexta.

El gallego de 60 años atraviesa por un momento feliz: ahora es uno de los rostros de RTVE tras haber pilotado el Benidorm Fest 2026 y la segunda entrega de La casa de la música.

Jesús habló de esta nueva etapa vital con su marido Roberto, de cómo había desmadrado lo más grande de joven —"He jugado con todo, con armas peligrosas, y me he divertido", dijo—, del caso Arny y de mucha política, con guiño a Zapatero por la ley del matrimonio homosexual.

"Soy muy republicano, siempre lo he sido", dijo. "No creo en la monarquía. La persona de mayor poder institucional del país la tenemos que elegir, no puede venir heredada. Y, visto lo visto, no existen grandes ejemplos a los que agarrarnos".

Vestido de blanco impoluto, Jesús Vázquez sorprendió al llevar en la muñeca de su mano derecha una pulsera con la bandera de España.

"He empezado a ponérmela hace poco porque yo me siento muy orgulloso de ser español. No me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos", aseguró Jesús.

"Yo soy una persona progresista y me encanta la España que tenemos ahora. La España de los derechos, de que yo me pueda casar, la España de la riqueza, de la diversidad, de la multiculturalidad, la España que acoge a los que vienen sin prioridades".

💬 “He empezado a ponérmela hace poco, yo me siento muy orgulloso de ser español”.



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"Aquí todo el mundo es bien acogido y tiene los mismos derechos", añadió. "Me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Era la gran cifra inalcanzable".

"Estoy súper orgulloso de mi país, y no quiero que nadie me quite el orgullo de ser español", zanjó.

Decepción con Mediaset

Jesús Vázquez también habló en laSexta de su salida de Mediaset. Ocurrió cuando estaba hablando de su popularidad. En ese instante, el gallego se refirió de Telecinco como "la otra empresa". "La otra empresa", subrayó Aimar, a lo que Jesús, entre risas, le sugirió: "Déjame que lo diga así".

"No fue muy bonito ni el final ni la salida, después de tantos años de darles mi vida. Salí muy decepcionado, muy disgustado, y un poco deprimido", dijo para revelar que tuvo que necesitar la ayuda profesional para salir del bache emocional.

Jesús Vázquez en 'La noche de Aimar'.

"Desde diciembre estoy yendo a terapia. Voy cada semana. Es sanísimo y ayuda muchísimo. La gente no tiene por qué sufrir tantísimo", aseguró.

"Yo le di mi vida a Mediaset y no me sentí correspondido. Me llevó a un estado de tristeza y de pena. Entre eso y que tenía 60 años, me llegué a plantear dejarlo todo", afirmó.