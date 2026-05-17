La playa mejor conservada de España: 1.300 metros de arena blanca, aguas turquesas y un blindaje de 1.800 visitantes al día

La playa de las Rodas en las Islas Cíes (Galicia) iStock

En pleno corazón del Parque Nacional de las Illas Atlánticas, frente a la costa de Vigo, la Playa de Rodas se mantiene en 2026 como uno de los últimos grandes tesoros del litoral europeo.

Un arenal de 1.300 metros de longitud que une de forma natural las islas de Monteagudo y Faro y que, lejos de sucumbir al turismo de masas, se ha convertido en el emblema de un modelo radical: la conservación mediante la restricción.

Su imagen podría confundirse con la de un paraíso caribeño. Arena blanca, aguas turquesas y una curva perfecta que abraza el océano.

Pero aquí el Atlántico impone su propia ley: el agua rara vez supera los 14-16 grados y el viento recuerda constantemente que no se está en el sur, sino en el noroeste más salvaje de España.

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La geología explica parte de su magia. La arena de Rodas está compuesta por fragmentos de conchas y cuarzo finísimo, lo que le otorga ese brillo casi cegador bajo el sol.

Tras el arenal se extiende un delicado sistema dunar protegido y el conocido como Lago de los Niños, una laguna intermareal de agua salada que funciona como refugio de biodiversidad marina y equilibrio ecológico del entorno.

Pero si algo define a día de hoy a Rodas es su "blindaje". En mayo de 2026, la Xunta de Galicia mantiene un estricto cupo de acceso de 1.800 visitantes diarios para el público general, además de 200 plazas para grupos organizados y entre 600 y 800 autorizaciones para campistas.

La demanda, sin embargo, multiplica esas cifras: a mediados de mayo ya se habían tramitado más de 24.000 permisos para el verano, confirmando que la exclusividad es parte esencial de su atractivo.

El control no es solo numérico, sino también normativo. En las Islas Cíes no hay papeleras: todo visitante está obligado a regresar con sus residuos al continente.

Tampoco se permite el uso de altavoces, drones o cometas, ni caminar fuera de las pasarelas de madera que protegen las dunas.

Incluso el acceso con mascotas está prohibido, salvo perros guía. Un manual de comportamiento que convierte la experiencia en algo casi ritual.

Este equilibrio entre belleza y protección ha situado a Rodas como referencia internacional desde que The Guardian la señalara como una de las mejores playas del mundo.

Un momento del programa MasterChef Celebrity en Cíes. RTVE

A día de hoy, su valor reside precisamente en haber evitado la masificación que ha transformado otros enclaves del Mediterráneo. Figuras como Julia Otero han elogiado públicamente este modelo de conservación, convertido ya en un ejemplo exportable.

Su fama reciente también ha saltado a la televisión. El equipo de MasterChef Celebrity eligió este escenario para una de sus pruebas exteriores, con la participación de nombres como Pocholo Martínez-Bordiú, Hiba Abouk, María León o Inés Hernand, que cocinaron rodeados por un paisaje que parecía intocable, casi suspendido en el tiempo.

El acceso a este enclave solo es posible por mar desde Vigo, Cangas o Baiona. Un trayecto breve que actúa como filtro natural entre la civilización y un espacio donde el turismo se mide, se regula y se cuida.

Rodas no es solo una playa: es una pregunta abierta. ¿Es este modelo de "cita previa" el único camino posible para salvar el litoral español del turismo de masas y del cambio climático? En sus 1.300 metros de arena, la respuesta parece cada vez más clara.