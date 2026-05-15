TVE y 'La hora de La 1' se quedan veinte minutos sin emisión por un corte eléctrico: "Un automático de la luz ha saltado"

El plató de 'La hora de La 1' en el momento del apagón.

El programa La hora de la 1 de TVE y el Canal 24 horas se han quedado este viernes sin emisión durante veinte minutos por un corte eléctrico debido al "fallo de un automático de la luz que ha saltado", según informa la agencia Efe citando a fuentes de esta cadena.

La luz del plató se apagó a las 8:09 horas de este viernes, mientras la presentadora del programa Silvia Intxaurrondo estaba hablando de las elecciones andaluzas. La emisión regresó veinte minutos más tarde. Al mismo tiempo también se cayó el Canal 24 horas, que emite el mismo programa.

Según fuentes de RTVE, "se trata de un corte eléctrico por el fallo del automático que el jueves ya dio algún problema". Durante esos veinte minutos, la cadena continuó emitiendo promociones del canal y una cortinilla con el logotipo de la corporación.

🚨 Apagón en TVE | La cadena pública ha sufrido un apagón de casi 20 minutos durante la emisión de La Hora de La 1



👉 Silvia Intxaurrondo no tenía palabras: “Ha sido un apagón de naturaleza desconocida” pic.twitter.com/2o60ALxnQJ — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) May 15, 2026

En el momento que se retomó la emisión, Intxaurrondo explicó lo ocurrido: "Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos que ha hecho que se interrumpiese la emisión".

La presentadora agradeció a todos los compañeros de RTVE que La hora de la 1 recuperase la emisión en tiempo récord: "No pueden imaginarse la coordinación a la que hemos asistido en este plató, en los controles de realización y en todos los edificios que implican a Prado del Rey".