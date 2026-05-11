Oficial: Telecinco cancela 'Visto lo visto', con Verónica Dulanto, un mes después de su estreno por sus malas audiencias

Decisión fulminante de Mediaset. El grupo ha comunicado este lunes, 11 de mayo, la cancelación de Visto lo visto, el programa de imágenes y vídeos virales que presenta Verónica Dulanto en Telecinco los fines de semana en la franja del mediodía.

El formato producido por Cuarzo apenas lleva un mes en antena, en el cual ha cosechado unas audiencias bastante negativas.

De hecho, este domingo, Visto lo visto firmaba mínimo cayendo a un pobre 5,3% de cuota de pantalla, muy lejos del 10,1% que marcó D Corazón en La 1 y del 16,4% que hizo La ruleta de la suerte.

Tras estrenarse con un 6,8%, la tendencia de Visto lo visto ha sido claramente a la baja, con datos muy similares a ¡Vaya fama!, su antecesor.

El programa emitirá su última entrega el próximo sábado 16, dejando su hueco el domingo a la retransmisión del GP de Cataluña de MotoGP.

Telecinco, asimismo, ha confirmado que la franja volverá a estar ocupada por El precio justo, la oferta que ocupó el vacío tras la cancelación de ¡Vaya fama!

El objetivo de Visto lo visto era "trasladar a la televisión el tipo de consumo de contenidos que se lleva a cabo en redes sociales a través de imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante y un ritmo trepidante".

Duro varapalo

El abrupto adiós del programa supone un nuevo varapalo para Verónica Dulanto, quien volvía a ponerse al frente de un formato después de estar meses haciendo pasillos, que es como se dice en el argot televisivo estar fuera de la pantalla.

De hecho, la propia Verónica ya sabía antes de empezar que el reto era complicado. "Queremos fidelizar a la audiencia. Esto es pasito a pasito. Las cosas a día de hoy están difíciles. Esto no es llegar y besar el santo", reconocía la presentadora a EL ESPAÑOL en una entrevista.

"Nosotros vamos a poner todas nuestras mejores intenciones y vamos a hacer pico y pala sin parar", aseguraba en su conversación con este periódico.

Finalmente, la cadena ha cortado por lo sano a tenor de la comprometida situación de audiencia en la que se encuentra, tras firmar su peor abril de la historia.

La cancelación de Visto lo visto, además, supone un nuevo pinchazo de Telecinco en el access sobremesa de los fines de semana tras ¡Vaya fama!

La cadena sigue sin dar con la tecla tras bajar la persiana de Socialité y, hasta el momento, ninguna apuesta ha sido capaz de competir contra D Corazón y La ruleta de la suerte.