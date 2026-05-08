El presidente de RTVE sufre un hackeo en la red social X: usurpan su cuenta y publican contenido de Elon Musk

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha sufrido en las últimas horas un hackeo de sus redes sociales. De hecho, el máximo responsable de la Corporación ha llegado a perder su cuenta personal en X, antes Twitter.

Fue este jueves por la tarde cuando los seguidores de López alertaron de dicho hackeo, cuando su cuenta había sido usurpada por un usuario que empezó a publicar contenido referido a Elon Musk, propietario de dicha red social.

Se publicaron dos publicaciones: la primera mostraba una imagen del magnate junto a R2-D2 con el hashtag que indica la nueva imagen del usuario.

La segunda, por su parte, era una entrevista de Sam Altman a Musk hablando sobre tecnología.

En un principio, la cuenta estuvo migrada al usuario Musk2rd. Después, el perfil de José Pablo López dejó de estar operativo y actualmente, a fecha de publicación de este artículo, se encuentra desaparecido.

"Esta cuenta no existe", salta como mensaje a quienes intentan acceder a su usuario, @Josepablo_ls.

Esto ha ocurrido porque el directivo ha denunciado esta suplantación de identidad a través de los mecanismos que tiene X para ello. Ahora, por lo tanto, José Pablo está a la espera de poder recuperar su cuenta en las próximas horas.

Muy activo en redes

El ataque a José Pablo López no se redujo solamente a X. También intentaron suplantar su identidad en Instagram y Facebook, pero finalmente, el directivo pudo evitarlo.

Es por todos sabido, que José Pablo López suele utilizar X a diario para ensalzar las audiencias de los programas y los informativos de RTVE, responder sin ningún tipo de cortapisa a las críticas.

En general, el directivo interactúa con los usuarios para cualquier otra cuestión relacionada con el Ente Público y la industria televisiva.

Generalmente, lo cierto es que un hackeo en X ocurre principalmente por phishing, donde el usuario entrega sus datos en sitios falsos, o por usar contraseñas débiles y repetidas.

También sucede al conceder permisos a aplicaciones de terceros maliciosas que toman el control del perfil.

Para evitarlo, la medida más eficaz es activa la autentificación de dos factores mediante una app como Google Authenticator. Además, es vital usar una contraseña robusta y única, desconfiar de mensajes directos con enlaces sospechosos y revisar periódicamente las aplicaciones conectadas.