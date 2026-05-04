El giro definitivo de RTVE con 'MasterChef Celebrity': la vuelta de 15 famosos y la gran apuesta para el inicio de temporada

Un debate abierto en el sector es si los programas de cocina han dejado de despertar el interés a los espectadores.

En los últimos meses hemos visto cómo Top Chef: famosos al horno ha tenido un recorrido discreto en La 1. Y lo cierto es que ahora, MasterChef, una de las grandes marcas de RTVE, no puede contra La isla de las tentaciones.

Pues bien, la televisión pública ha decidido tomar cartas en el asunto e ir a por todas para celebrar el décimo aniversario de MasterChef Celebrity.

Y lo hace con el giro definitivo al preparar la versión Legends, recuperando a algunos de los famosos más emblemáticos que han pasado por las cocinas del talent producido por Shine Iberia (Banijay Iberia) en las diferentes ediciones.

Fue el pasado viernes, día festivo del 1 de mayo, cuando la cadena sorprendía al revelar los primeros nombres. El resto de concursantes han sido confirmados a lo largo del puente, anunciados a bombo y platillo en el programa D Corazón.

En la primera edición participó el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’; en la segunda estuvieron el cómico y actor Edu Soto, el modelo Juan Betancourt, la actriz y cantante Bibiana Fernández y la actriz y cómica Anabel Alonso (quien volvió en la cuarta temporada).

En la tercera, el cineasta Santiago Segura y la actriz Paz Vega (duelista frente a Ona Carbonell). El actor Juanjo Ballesta y el humorista Florentino Fernández concursaron en la quinta; el cantante David Bustamante fue finalista de la sexta edición.

Los 15 famosos que competirán en 'MasterChef Celebrity Legends'.

En la séptima participaron la cantante y compositora Ruth Lorenzo y la diseñadora de moda María Escoté (finalista). En la novena, coincidieron el empresario José María Martínez-Bordiu (Pocholo) y la tiktoker e influencer Marina Rivers (duelista contra Inés Hernand).

Y la cantante de rap Mala Rodríguez participó en la décima temporada.

"Es una segunda oportunidad para los celebrities que no ganaron", dijo Ana Marías Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, cuando RTVE oficializó esta especie de spin-off del concurso.

Las entregas de MasterChef Celebrity Legends empiezan a grabarse este mismo lunes 4, tal y como señala la nota enviada por la Corporación a los medios. Contarán con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha en el jurado.

Apuesta para septiembre

Lo cierto es que el programa será la gran baza de La 1 para el prime time a la vuelta de las vacaciones del verano, que es cuando solía emitirse las entregas del Celebrity.

RTVE va a por todas con estos 15 mediáticos famosos para afrontar con garantías el reto de empezar con buen pie el curso televisivo.

Esta versión de leyendas intentará servir de revulsivo para la marca de MasterChef Celebrity, cuya última edición promedió un 14,2% de cuota de pantalla y 759.000 espectadores.

Son datos que siguen estando por encima de la media de La 1, pero que están lejos de los que conseguía el formato hace años.