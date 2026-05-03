El municipio español donde desconecta Miguel Bosé: 478 habitantes, a 10 km de un monasterio del S.XVI y finca de estilo rústico

Miguel Bosé y una vista aérea del pueblo de Saelices, en Cuenca.

Aunque Miguel Bosé reside en México con sus hijos, mantiene una conexión especial con su tierra por medio de una finca que heredó hace unos años.

Hoy, Villa Paz es su refugio personal, su lugar de desconexión lejos de los focos y de la vida pública. Es aquí, donde el cantante de Amante bandido encuentra el silencio y la calma que necesita para recargar pilas.

La propiedad se ubica en Saelices, un pequeño pueblo de apenas 500 habitantes. Está situado en el corazón de Cuenca, a pocos kilómetros del monasterio de Uclés y del yacimiento arqueológico de Segóbriga.

Construida a principios del siglo XX, esta casa perteneció originalmente a la infanta Paz de Borbón, hija de Isabel II, que es quien da nombre a esta finca.

Fue en 1951 cuando el torero y padre de Miguel Bosé, Luis Miguel Dominguín, la compró por una cantidad aproximada a las tres millones de pesetas, lo que hoy equivaldría a unos 200.000 euros.

Su intención era convertirla en un refugio familiar y en un centro de actividad ganadera. Pero, pronto, se alzó como un lugar en el que toreros, gente de la farándula y hasta famosos de Hollywood celebraban fiestas.

El caserío se distingue por una arquitectura típica de La Mancha, sobria y funcional. La casa principal es de una sola planta, tiene techos altos, vigas de madera y paredes encaladas.

El interior es de estilo rústico y, como no podía ser de otra forma, está repleta de fotografías en recuerdo a Lucía Bosé y Miguel Dominguín.

Como toda casa de campo, cuenta con caballerizas, corrales, una pequeña granja y campos de cultivo.

La capilla es la joya de la corona de Villa Paz. Este lugar vivió momentos inolvidables de la familia, como la segunda boda de Lucía Bosé y Luis Dominguín el 16 de octubre de 1955 tras casarse en Las Vegas.

Un año más tarde, el 12 de julio de 1956, dicha capilla acogió el bautizo de Miguel Bosé. A la celebración acudieron personajes de la talla de la actriz Sophia Loren y el cineasta italiano Luchino Visconti.

Capilla de Villa Paz. Instagram

El propio Miguel Bosé mostraba, muy orgulloso, las dependencias de Villa Paz a sus seguidores. Lo hacía a través de sus redes sociales.

"Aquí os dejo paisajes y lugares de la casa y del campo en el que crecí, y pasé los mejores y más felices momentos de mi infancia, de mi vida. El lugar se llama Villa Paz, en Saelices, Cuenca, España. Aquí arranca el relato de Bosé Renacido.

Por todo esto, esta casa de campo no solo es un sitio para el descanso, sino un vínculo con sus raíces.