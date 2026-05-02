El pueblo español ideal para visitar en primavera: una joya del siglo XIV, piscinas naturales y a solo menos de 1 hora de Madrid

El buen tiempo es sinónimo de planes y escapadas para disfrutar de la naturaleza y desconectar de la rutina y el estrés de la vorágine de la ciudad.

Bajo esta premisa, Rascafría se alza como el refugio perfecto. Ubicado en el corazón del valle del Lozoya, a unos 1.100 metros de altitud y a menos de una hora de Madrid, el pueblo tiene 1.700 habitantes.

Su espectacular monasterio de Santa María de El Paular es su gran joya arquitectónica. Su construcción empezó en el siglo XIV, cuando Juan I, rey de Castilla, puso la primera piedra como la Cartuja del Paular.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1876, en la actualidad es uno de los principales reclamos turísticos de Rascafría.

Destaca su retablo gótico de alabastro policromado del siglo XV y el claustro mayor, el cual alberga 52 pinturas de Vicente Carducho.

Muelle en el Bosque Finlandés de Rascafría.

Muy cerca del monasterio, cruzando el histórico Puente del Perdón, del siglo XVIII se accede a un enclave que parece estar sacado de un cuento de los hermanos Grimm: el llamado Bosque Finlandés.

Su nombre no es ninguna casualidad. La gran densidad de chopos, abedules y abetos, junto a un pequeño embarcadero de madera a la orilla de un estanque, hace que el viajero se teletransporte hasta tierras escandinavas.

En otoño, cuando el suelo se cubre de una alfombra de hojas de tonos dorados, es el lugar favorito para los amantes de la fotografía.

El Bosque Finlandés es un buen ejemplo que explica cómo Rascafría está repleta de sendas y caminos. Una de ellas es la que conduce hasta las increíbles Cascadas del Purgatorio. La duración de la ruta es de 5 horas aproximadamente, pero el esfuerzo merece la pena.

Cascada del Purgatorio.

Y para quien busque refrescarse en los meses de calor, Rascafría cuenta con Las Presillas. Son una serie de piscinas naturales formadas en el cauce del río Lozoya, que cuentan con unas extensas praderas de césped ideales para tomar el sol con vistas al pico de Peñalara.

Sus aguas son cristalinas, pero ojo que tienen fama de ser bastante gélidas al provenir directamente de la sierra. En torno a esta zona autorizada para el baño, se ha hecho un área recreativa con todo tipo de servicios. Esto la hace una de las 'playas' favoritas por los madrileños.

En cuanto a la gastronomía de Rascafría, destacan las carnes de la sierra de Guadarrama, el cabrito asado y los platos de caza. Los judiones de la Granja y las setas de temporada son también un acierto seguro.

Rascafría, por cierto, fue escenario del rodaje de Refugiados. Protagonizada por Natalia Tena, esta serie coproducida por Atresmedia y BBC, giraba en torno al mayor éxodo de la historia: 3.000 millones de personas viajan del futuro al presente huyendo de un desastre global.