Ya es oficial: el nuevo proyecto de Santiago Segura en televisión después de arrasar en el cine con 'Torrente, presidente'

Santiago Segura ya tiene otro proyecto entre manos después de arrasar en el cine con Torrente, presidente, la nueva película de la famosa saga.

La cinta, que llegará a Netflix a lo largo del próximo verano, ya es la cuarta película española más taquillera de todos los tiempos. A datos del pasado 26 de abril, había recaudado más de 27 millones de euros.

Solo le superan Ocho apellidos vascos, Lo imposible y Ocho apellidos catalanes.

Pues bien, el actor y director ha sido confirmado como concursante de la especial edición de leyendas que RTVE grabará de MasterChef para celebrar el décimo aniversario del Celebrity. Así lo ha hecho oficial el programa en redes sociales.

Santiago Segura volverá a luchar contra el crono en los fogones, como ya lo hiciera en la tercera edición, que acabaría ganando Ona Carbonell. Aquí fue el décimo expulsado.

Ahora mismo, Segura se encuentra grabando para Antena 3 la nueva edición de El Desafío, donde repite como jurado en una edición en la que participan Lara Álvarez, Melody, Amelia Bono y Miguel Ángel Muñoz, entre otros.

El talent culinario de Shine Iberia también ha revelado otros tres nombres: Manuel Díaz El Cordobés, Anabel Alonso y Juanjo Ballesta.

El torero, en su caso, fue el cuarto expulsado de la primera edición, la que venció Miguel Ángel Muñoz.

Anabel Alonso es un rostro recurrente del programa. Ha participado en dos ediciones: cayó la octava en la segunda, la de Saúl Craviotto y la undécima en la cuarta, la que ganó Tamara Falcó.

Además, MasterChef la fichó para que presentara junto a Bibiana Fernández Las retales, un espacio de debate sobre el concurso que se emitía en La 1 en late night.

Por último, el que fuese protagonista de El Bola fue el octavo eliminado de la quinta edición, que acabaría ganando Raquel Meroño.

Anabel Alonso y Bibiana Fernández eran Las Retales.

De esta forma, tanto RTVE como Shine Iberia apuestan por los perfiles más mediáticos, que no ganadores, para celebrar los 10 años de la versión de famosos de MasterChef.

"Es una segunda oportunidad para los celebrities que no ganaron", dijo Ana Marías Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, cuando RTVE oficializó esta especie de spin-off del concurso.

El programa será la gran baza de La 1 para el prime time a la vuelta del verano, ya en septiembre, que es cuando el canal solía estrenar la versión Celebrity los últimos años.

Tal y como trascendió hace unas semanas, la grabación arrancará este mes de mayo, y contará con Delicious Martha en el jurado, tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera, además de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.