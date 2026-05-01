El municipio medieval ideal para recorrer a pie: Conjunto Histórico, 5.000 habitantes y una iglesia gótica del S. XV

La geografía española cuenta con multitud de pueblos que se convierten en el destino perfecto de aquellos que buscan naturaleza y tranquilidad, lejos de la vorágine de las grandes ciudades.

Ahora con el puente de mayo, son muchos los que buscan hacer una escapada para disfrutar de un día familiar en plena naturaleza. Pues bien, a 60 kilómetros de Madrid, se halla uno de los municipios más bonitos de la región: Torrelaguna.

Esta localidad en la que actualmente residen 5.000 personas, se enclava a 744 metros de altitud junto al río Jarama.

A nivel histórico, Torrelaguna es conocida por haber sido el lugar donde nació el Cardenal Cisneros, una de las figuras más influyentes de la España del Renacimiento. Fue el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974, su casco medieval invita a perderse en calles empedradas y a hacer una parada para tomarse un vermú mientras se disfruta del sol en primavera.

Casco histórico de Torrelaguna.

La Iglesia de Santa María Magdalena es la gran joya de la corona de Torrelaguna. Se trata del máximo exponente gótico de la Comunidad de Madrid.

Construida entre los siglos XV y XVII, presume de sus portadas: la principal evoca la imposición de la casulla a San Ildefonso, mientras la sur narra la Resurrección.

En la Plaza Mayor, en pleno centro de Torrelaguna, el Ayuntamiento ocupa el antiguo pósito de grano creado por Cisneros.

El turista también podrá contemplar los restos de la muralla del XV que custodian la Puerta del Santo Cristo de Burgos y el Arco de San Bartolomé.

Plató natural

Torrelaguna ha sido escenario de numerosos rodajes gracias al perfecto estado en el que se mantiene su casco histórico. De hecho, muchos la denominan como el 'plató de cine de la Sierra Norte'.

Aquí se han grabado series como Isabel (RTVE), Su majestad y Días mejores (Prime Video) y ¡García! (HBO).

La película 'Todos lo saben'.

Su Plaza Mayor acogió películas como Todos lo saben (2018), con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín; Amantes de Vicente Aranda (1991) y Sangre de Mayo (2008) de José Luis Garci.

Torrelaguna también ha sido localización de spots publicitarios. El año pasado, por ejemplo, Mediaset eligió la villa de Torrelaguna para grabar el tradicional anuncio de felicitación de la Navidad.

Qué hacer cerca de Torrelaguna

Su enclave en la sierra norte de Madrid, ofrece múltiples posibilidades para disfrutar de un día perfecto. A pocos kilómetros, se encuentra Patones de Arriba, un pintoresco pequeño pueblo conocido por sus casas de pizarra enclavadas en la vertiente de la montaña.

También muy cerca, si seguimos la carretera M-102, nos toparemos con El Pontón de la Oliva, la presa más antigua del Canal de Isabel II que se quedó obsoleta por filtraciones. Hoy, es todo un paraíso para los amantes de la escalada.

Embalse de El Atazar. iStock

Y, más al norte, el camino nos conducirá hasta el embalse de El Atazar, el más grande de todo Madrid con una capacidad máxima de 425,3 hectómetros cúbicos. A su alrededor, existen varios miradores que ofrecen unas vistas impresionantes de la construcción.

De Torrelaguna, por cierto, sale una de las carreteras preferidas para los moteros. La M-131 conduce a El Berrueco, localidad a orillas de El Atazar.