Audiencias: Antena 3 (12,6%) refuerza su liderazgo en abril frente a La 1 (11,6%) y Telecinco (9,1%), que sigue tercera

Las audiencias de abril dejan un claro ganador: Antena 3. La cadena principal de Atresmedia camina con paso firme para llevarse el triunfo global de la temporada, y ya suma 21 meses de liderazgo ininterrumpido.

Antena 3 ha ganado el mes con el mismo dato que hizo en marzo (12,6%). Sin embargo, en abril ha conseguido abrir más hueco con La 1 (11,6%). La distancia ahora es de un punto, cuando hace un mes era de siete décimas.

El canal sigue sacando músculo gracias a su programación diaria. El Hormiguero, el programa más visto de abril en televisión con una media de 1.666.000 espectadores, La ruleta de la suerte, Sueños de libertad y Pasapalabra siguen siendo las locomotoras de la privada.

Tampoco hay que pasar por alto la fuerza de sus informativos. Antena 3 Noticias encadenan 76 meses de liderazgo.

Abril ha sido el mes en el que Antena 3 ha lanzado varios estrenos. Y le ha ido bien en casi todos. Tu cara me suena volvió líder los viernes con cuotas superiores al 20%; Mask Singer se estrenó líder los miércoles y también acertó con Una fiesta de muerte. Más débil ha sido el lanzamiento en abierto de ¿A qué estás esperando?

Jesulín de Ubrique como Melendi en 'Tu cara me suena'.

La 1, mejor abril en 14 años

La 1, por su parte, mantiene la segunda plaza (12,6%) al conseguir su mejor abril en 14 años. Sube 1 punto respecto al mismo mes de 2025, siendo el canal que más crece en el interanual.

No obstante, y teniendo en cuenta el gran curso que está haciendo, la pública da cierto paso atrás perdiendo dos décimas respecto a marzo pese a haber contado con un gran evento deportivo como fue la final de la Copa del Rey.

El partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha sido lo más visto en abril. 5,2 millones de espectadores siguieron la decisiva tanda de penaltis (45,5%). El partido en sí anotó un 37,3%.

La 1, además, continúa dominando en la mañana gracias al tándem formado por Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz. Hoy por hoy, La hora de La 1 y Mañaneros 360 son imbatibles.

'Barrio Esperanza'

Barrio Esperanza ha sido otra de las alegrías para la Corporación. La serie triunfó en su estreno (15,3%), si bien ha bajado con el cambio de la fecha de emisión a los miércoles. También ha tenido buen rendimiento en el diferido.

En la otra cara de la moneda está La Revuelta. El show de Broncano marca en abril el peor mes de la temporada y, por primera vez, cae por debajo del doble dígito (9,9%). La distancia con El Hormiguero (13,4%) ha sido de 3,5 puntos.

Discretos son también los datos de MasterChef, la recta final de Top Chef y Al cielo con ella, con Henar Álvarez.

Telecinco sigue mal

Telecinco (9,1%) ya suma un año por detrás de La 1. La cadena sigue tercera, y lejos de Antena 3 -es la mayor distancia en abril en 30 años-, perdiendo dos décimas respecto a marzo. Cae 1,3 puntos sobre abril de 2025.

Y lo hace en un mes en el que ha sacado a competir a dos de sus caballos ganadores: La isla de las tentaciones y Supervivientes. La cadena de Fuencarral resiste gracias a los resultados de los realities, mientras que De viernes aguanta el empuje de TCMS.

Hay que recordar que ha sido en este mes cuando Telecinco ha ejecutado un movimiento de calado, al suprimir la emisión diaria de First Dates en el access para colocar en su lugar La isla de las tentaciones. El reality rinde bien, ganando los lunes a MasterChef.

No obstante, el problema de Telecinco continúa estando en su programación diaria. El programa de Ana Rosa es su oferta más competitiva entre semana, mientras que El tiempo justo de Joaquín Prat no funciona como debería.

'Supervivientes 2026'.

Los concursos El precio justo y Allá tú sí que empiezan a dar ciertos brotes verdes en sus respectivas franjas, si bien siguen lejos de sus competidores directos.

En los fines de semana, la cadena ha pinchado con Visto lo visto y Fiesta se mantiene muy discreto. Además, Got Talent está cosechando uno de sus peores temporadas.

Cuatro gana a laSexta

Por último, Cuatro se lleva un triunfo de foto finish frente a laSexta. La primera se ha llevado la victoria por una centésima (6% frente al 5,99%).

El canal de Mediaset firma su mejor abril en 10 años y sigue sacando rédito de En boca de todos, Todo es mentira y Horizonte, los programas de actualidad que pilotan Nacho Abad, Risto Mejide e Iker Jiménez.

El de Atresmedia ha celebrado su 20º aniversario con el buen estreno de Marc Giró (8,5%) y los buenos datos de Lo de Évole y El Intermedio. Más flojos fueron los de La noche de Aimar (4%) y Servicio Secreto by Chicote (3,6%).