Ya es oficial: Raquel Sánchez Silva vuelve a Telecinco 11 años después para presentar el nuevo reality 'The Honesty Box'

Raquel Sánchez Silva vuelve a Mediaset 11 años después. Así lo ha hecho oficial el grupo de comunicación con sede en Fuencarral este jueves, 30 de abril.

La presentadora se pondrá al frente de la nueva apuesta de Telecinco por el mundo reality: The Honesty Box. Se trata de un programa que intenta demostrar la sinceridad de la gente a la hora de encontrar pareja.

Producido por Brutal Media (El rival más débil, Bienvenidos al Edén), compañía que forma parte de BBC Studios, el formato empezará a grabarse "próximamente" en una "paradisiaca localización".

El reality propondrá a un grupo de solteros y solteras jóvenes que no han tenido suerte en el amor formar parte de una experiencia guiados por una coach emocional que seleccionará a los candidatos y candidatas idóneos atendiendo a sus perfiles, personalidades y expectativas

Durante su convivencia en una exótica villa, jugará un papel esencial una avanzada y contrastada tecnología, que determinará con un alto grado de fiabilidad la veracidad de sus respuestas a preguntas clave sobre sus recién iniciadas relaciones, su pasado romántico y su forma de entender el amor.

Vuelta a casa

Que Raquel Sánchez Silva se ponga al frente de The Honesy Box tiene todo el sentido del mundo, porque hace tres años, presentó en Netflix Falso amor, un programa que recordaba a Confianza ciega.

Este formato llevaba al límite a los concursantes por culpa de la tecnología deepfake, una técnica de inteligencia artificial que modifica las imágenes.

"Estoy en un momento precioso que no vivía desde el nacimiento de Cuatro o Supervivientes", aseguraba Raquel Sánchez Silva en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL a colación del estreno de Falso amor.

El fichaje de Raquel Sánchez Silva supone su regreso a la que fue su casa.

Raquel Sánchez Silva en 'Maestros de la costura'.

"Con más de 27 años de experiencia como presentadora en todo tipo de formatos -desde informativos y magazines hasta concursos, talent shows y una amplia variedad de programas de telerrealidad-, Raquel Sánchez Silva afrontará un nuevo reto en su carrera en televisión", dice textualmente la nota de prensa.

Hay que recordar que la presentadora natural de Plasencia fue un rostro que estuvo ligado a los inicios de Cuatro con formatos tan importantes como Password, Pekín Express, El cubo o Perdido en la tribu.

Además, fue copresentadora de Supervivientes desde Honduras dos ediciones, en 2011 y 2014. En 2015, siguió vinculada al reality presentando desde Madrid el debate debido a su embarazo.

Tras conducir GH VIP: Última Hora abandonó la cadena para emprender un nuevo camino profesional. Fichó primero por Likes en Movistar Plus+ y después por RTVE para presentar Maestros de la costura, Lo siguiente o El conquistador.