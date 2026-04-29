Daniel Guzmán debuta como presentador: "La sinceridad de las personas con autismo me ha hecho recuperar la mía"

Daniel Guzmán no se lo pensó cuando Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, le propuso ser el presentador de 100% Únicos, programa que da visibilidad a las personas con Trastorno del Espectro Autista.

"Dije que sí al momento, pero también es verdad que tenía cierta ventaja porque ya había estado como invitado en la primera temporada y conozco el formato desde dentro", asegura a EL ESPAÑOL.

Más allá de la buena sintonía que tiene con los adolescentes, Guzmán asegura que 100% Únicos es un programa "muy necesario" en la televisión generalista por su temática. "No lo veo con condescendencia ni con paternalismo".

"Me parece una realidad muy significativa e interesante. Es una condición que necesita mayor visibilidad", agrega Daniel, conocedor de esta afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta a cerca de 500.000 personas en España.

Lo nuevo de 100% Únicos aterriza este miércoles, 29 de abril, en Cuatro, un día en el que rivalizará con el estreno de La noche de Aimar en laSexta y El Juicio, con José Luis Sastre en La 2.

Promo de la segunda temporada de '100% Únicos'

No obstante, el programa no está pensado para hacer grandes audiencias. La primera tanda, con Guillermo Fesser al frente, promedió un 5,5% de cuota de pantalla, si bien se despidió con un 2,8%.

"Sería maravilloso que tuviera buenas audiencias, porque significaría que hay una conciencia social, que no tiene por qué estar reñida con el entretenimiento, con reírte, incluso con emocionarte", expresa Daniel Guzmán que aquí no viene a ser un presentador al uso.

"Yo sabía que mi lugar era conducir de manera natural, espontánea y sincera. Lo más importante son nuestros reporteros, son los protagonistas", dice el director, quien, por cierto, acaba de llevarse una alegría después de que su película La deuda haya ganado el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Moscú.

La mecánica de 100% Únicos es sencilla: 30 reporteros con autismo realizan entrevistas a diferentes personajes públicos, repletas de emoción, espontaneidad y autenticidad.

Daniel Guzmán en '100% Únicos'.

Ana Rosa Quintana, David Bustamante, Mónica Naranjo, Pablo Alborán, Dani Martín, Fernando Tejero, Maxi Iglesias, Karla Sofía Gascón, Loles León, Los Morancos, Miguel Ángel Revilla y Los Morancos son los invitados de las nuevas entregas.

"Pepe Rodríguez ha sido una sorpresa. Me ha parecido un tipazo con una humanidad, una sinceridad y una honestidad que yo no conocía, y alguien en quien puedo confiar plenamente como valores", dice sobre el cocinero, juez de MasterChef.

"Las personas con TEA son válidas para el mercado laboral. La vida con ellas es mejor"

¿Y qué se ha llevado de esta experiencia? "Primero, el aprendizaje. Segundo, el comprender y el entender, que me ayuda a no juzgar. Me ha hecho evolucionar como persona por esa integración", empieza respondiendo.

"Pero, sobre todo, hay una cosa muy importante que para mí ha sido vital, y es que he vuelto a valorar la falta de filtros que se tiene en la sociedad en su entrada a la adolescencia. La sinceridad de las personas con TEA me ha hecho recuperar la mía. Porque, ¿cómo les vas a mentir? No puedes".

Ana Rosa Quintana, entrevistada por una persona con TEA.

Daniel Guzmán considera muy interesante la "vulnerabilidad" de los invitados porque aquí, recalca, "no tienen control sobre el entrevistador".

El que fuese protagonista de Aquí no hay quien viva insiste en lanzar el siguiente mensaje: "Las personas con TEA son válidas para el mercado laboral y para integrarles en el día a día. La vida con ellas es mejor".

"Estoy muy contento por haber hecho este programa y porque Mediaset tenga la necesidad de hacerlo", valora Daniel Guzmán, que deja la puerta abierta a si aceptará volver a ponerse al frente del formato en una hipotética nueva tanda. "Si quieren contar conmigo, lo valoramos, claro que sí".

Éxito internacional

La originalidad de la propuesta y su labor de visibilización y normalización del TEA, han convertido a 100% Únicos en un formato multipremiado, reconocido con el Premio Amigo del Autismo en el Congreso de los Diputados y el reconocimiento internacional en los Rose D'Or Latino 2025 al Mejor Docureality o Factual.

También ha ganado el Premio AMIAB a la Inclusión Social, el Premio FAAM XXI de Oro, el premio FesTVal Lanzarote, el Premio Gesto 2024 a la Mejor Iniciativa. Proyecto o Práctica y el Premio COMUNICA en los II Premios Autismo Jaén.

Además, el formato suma 26 adaptaciones en 3 años, está presente en más de 20 países y todas sus versiones internacionales han sido renovadas.

Actualmente se emite en países como Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Brasil o Suecia, y ha contado con la participación de cerca 200 personalidades internacionales, entre ellas Erling Haaland, Emmanuel Macron, Jade Thirlwall, Mario Cotillard, Howie Mandel, Sam Neill y David Tennant.

100% Únicos está basado en el formato Les Rencontres du Papotin (The A Talks), creado por Eric Toledano y Olivier Nakache, producido originalmente por Kiosko TV y Quad+Ten, y distribuido por Can't Stop Media.