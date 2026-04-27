La playa donde desconecta Sandra Golpe: 4 km de arena fina, Bandera Azul y una joya para los amantes del kitesurf

A más de 600 kilómetros del bullicio informativo de los platós de televisión, Sandra Golpe encuentra su refugio en un enclave donde el tiempo parece detenerse.

El destino no es otro que la playa de El Palmar, un rincón de la Costa de la Luz que se ha consolidado como uno de los secretos mejor guardados de Andalucía.

Ubicada en el término municipal de Vejer de la Frontera, esta playa destaca por conservar un carácter prácticamente virgen, alejado de las grandes urbanizaciones que dominan otros puntos del litoral español.

La playa de El Palmar en Cádiz.

Con cerca de cuatro kilómetros de longitud y una anchura media de 50 metros, El Palmar se presenta como un extenso lienzo de arena fina y dorada, sin apenas piedras y con una limpieza que la convierte en uno de sus mayores atractivos.

No es casualidad que luzca con orgullo distintivos como la Bandera Azul o la Q de Calidad Turística, sellos que certifican tanto la excelencia de sus aguas como la calidad de sus servicios.

Pero si hay algo que define a esta playa, más allá de su estética natural, es su conexión con el deporte. El Palmar es considerado por muchos como la 'Meca del sur' en Andalucía. Sus olas constantes y de gran calidad atraen tanto a expertos como a quienes se inician en este deporte.

A ello se suma la presencia habitual de los vientos de Levante y Poniente, que convierten este enclave en una auténtica joya para los amantes del kitesurf. En los días adecuados, el cielo se llena de cometas de colores que dibujan un espectáculo visual único sobre el Atlántico.

Este ambiente deportivo convive con una esencia bohemia y relajada que se respira en cada rincón. Las pasarelas de madera que recorren el sistema dunar no solo protegen el entorno, sino que refuerzan esa sensación de espacio cuidado y salvaje al mismo tiempo.

Las playas de El Palmar llenas de aficionados al surf y 'kitesurf'.

Tras una jornada de olas, el llamado 'post-surf' se convierte en un ritual más, con locales donde la música, el atardecer y el ambiente distendido marcan el ritmo.

Para Sandra Golpe, nacida en San Fernando, El Palmar no es solo un destino vacacional, sino una vuelta a sus raíces.

En contraste con la presión diaria de su trabajo, este enclave le ofrece la desconexión necesaria y un contacto directo con su tierra. En El Palmar, lejos de la prisa, encuentra ese equilibrio difícil de alcanzar en su día a día.

Y si hay un momento que resume la magia de este lugar, es el atardecer. Considerado por muchos como uno de los más espectaculares de España, el instante en el que el sol se funde con el Atlántico se convierte en un ritual colectivo.

Un espectáculo natural que, como la propia playa, invita a parar, respirar y simplemente contemplar.