La playa gallega con arcos de 30 metros de altura, cuevas y refugio de famosos: es una de las más bonitas de España

Playa de las Catedrales, en la provincia de Lugo.

Hay lugares del norte de España que dejan sin palabras a todo aquel que lo visite, pues el tiempo parece detenerse al son de las olas golpeando en las rocas.

La playa de las Catedrales es uno de ellos. Situada en la costa gallega de Lugo, a pocos kilómetros del pueblo de Ribadeo, se encuentra uno de los paisajes más impresionantes de toda España.

Su nombre oficial es Playa de Aguas Santas -por el carácter sagrado que se le atribuía en la antigüedad-, pero su apelativo popular proviene de las majestuosas formaciones rocosas que se han esculpido a lo largo de los siglos por el mar y el viento. La silueta recuerda a la de una catedral.

El enclave se caracteriza por los acantilados, que alcanzan hasta 30 metros de altura, y por una serie de arcos y cuevas naturales que únicamente se pueden explorar cuando baja la marea.

Es en ese instante cuando la playa revela toda su magia, permitiendo al turista caminar bajo estas gigantescas estructuras de piedra y atravesar por los pasadizos naturales.

De ahí que, para disfrutar al máximo de la visita, es recomendable tener muy en cuenta el horario de las mareas, y fijarnos muy bien de las horas estimadas para la bajamar (marea baja) y la pleamar (marea alta).

Es importante saber también que en temporada alta, es decir, Semana Santa y en el período estival que va desde el 1 de julio al 30 de septiembre, es preciso reservar a través de la web oficial de la Xunta de Galicia. Hacerlo es totalmente gratis.

Formaciones rocosas de la playa de las Catedrales.

Y es que, este bello lugar está declarado como Monumento Natural en el año 2005.

Para evitar su aglomeración, el gobierno gallego ha limitado su aforo a 4.000 personas en estos meses.

Refugio de famosos

Lógicamente, la playa de las Catedrales ha recibido visitas de famosos de la talla de Laura Escanes, Carlos Baute, Ester Expósito, Gérard Piqué o Almudena Cid.

Todos ellos han disfrutado de este paisaje dinámico y cambiante, donde cada visita se convierte en una experiencia única.

Playa de las Catedrales.

Las formas caprichosas de las rocas, los contrastes de luz y sombra y el sonido del mar crean una atmósfera única que atrae también a fotógrafos y amantes de la naturaleza.

La playa de las Catedrales, además, ha sido escenario de numerosos rodajes. Desde documentales naturales, como los de la BBC con el biólogo Miles Burton, hasta algunos de los capítulos de la serie surcoreana La leyenda del mar azul.

Cerca de esta playa, el turista puede completar su visita acercándose al casco antiguo de Ribadeo, y contemplar su puerto, su iglesias y las vistas al río Eo, con el castillo de San Adrián al fondo.

Otra muy buena opción es adentrarse en la Mariña Lucense y probar playas como las de O Vicedo o Barreiros, o miradores como el de Fuciño do Porco y el de Muronovo.