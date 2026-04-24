El pueblo español donde creció Georgina Rodríguez: declarado Bien de Interés Cultural y con un castillo único en Europa

Situada en la provincia de Huesca, Jaca es considerada uno de los municipios con mayor relevancia histórica del norte de España. La capital de la comarca de Jacetania cuenta con unos 14.000 habitantes y su casco histórico es Bien de Interés Cultural desde 1966, consolidándose como punto estratégico dentro de la Ruta Jacobea.

Es el lugar, además, en el que se crió la empresaria Georgina Rodríguez, junto a sus padres y sus dos hermanas, Ivana y Patricia. La primera, por cierto, se proclamó ganadora el pasado miércoles de la primera edición de Top Chef: dulces y famosos, talent de repostería de La 1.

La pareja de Cristiano Ronaldo cursó en la localidad oscense sus estudios de danza antes de trasladarse a Madrid, donde comenzó a ganarse la vida trabajando en tiendas de ropa de lujo.

En la primera temporada de Soy Georgina, su docuserie de Netflix, la protagonista visita su ciudad natal para mostrar al mundo sus orígenes. Paseando por las calles de Jaca, reflexiona sobre su pasado y subraya la importancia de mantener las raíces.

"Para mí, Jaca es el lugar donde me crié, donde aprendí lo que es la disciplina del baile y donde guardo los recuerdos más humildes de mi infancia", admite Georgina, en una producción que destaca cómo los valores y el entorno moldearon la persona que es hoy en día.

Georgina Rodríguez y su hermana Ivana. Instagram

En Soy Georgina puede verse de refilón el potente patrimonio histórico de Jaca, por ejemplo, la Ciudadela de Jaca, conocida también como Castillo de San Pedro.

Se trata de la única fortaleza pentagonal que queda en pie en Europa. Construida en el siglo XVI, conserva su foso y sus baluartes en un estado prácticamente perfecto.

Catedral de San Pedro de Jaca (Huesca). iStock

También la catedral de San Pedro de Jaca, levantada en el siglo XI. Es una de las catedrales más antiguas de España y un referente del románico. Es llamativo su ‘ajedrezado jaqués’, un elemento decorativo que se extendió por todo el Camino de Santiago.

Además, merece la pena visitar la Torre del Reloj, un edificio civil de estilo gótico tardío que se erige imponente en la silueta urbana del casco histórico de Jaca.

Ideal para los amantes del esquí

Más allá de su alto interés monumental, Jaca es un centro logístico de deportes de invierno, dada su proximidad con las estaciones de Astún y Candanchú. Asimismo, cuenta con un reconocido Pabellón de Hielo de alta competición.

En el ámbito gastronómico, la cocina local se basa en los productos típicos del norte de Aragón. Productos que sirven para elaborar platos como el ternasco de Aragón, las migas de pastor o la olla jacetana. En repostería, son tradicionales los lazos de Jaca y los jaqueses.