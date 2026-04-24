Parece Portofino, pero es España: Conjunto Histórico de casas marineras del S. XVIII que inspiró a Joan Manuel Serrat

La Costa Brava atrae cada año a millones de personas por su espectacular litoral de acantilados, calas cristalinas y playas vírgenes. Pero si algo destaca el litoral catalán es por la belleza de pueblos costeros como Tossa de Mar y Cadaqués.

Estos encantadores enclaves ofrecen playa a quien busca sol, pero también un remanso de tranquilidad. Rincones en los que el tiempo parece detenerse, con el sonido del mar chocando contra las rocas de fondo.

Calella de Palafrugell es un buen ejemplo. Se trata de un pueblo que pertenece al municipio de Palafrugell. Este rincón mediterráneo de apenas 700 habitantes se encuentra unos kilómetros más al norte de Palamós, y a solo 30 minutos de Girona.

Su origen como núcleo habitado data de mediados del siglo XVIII, si bien tiene raíces romanas. Los pescadores se instalaron en este lugar para convertirlo en un puerto clave para exportar corcho, vino, trigo y coral desde la Bisbal.

Fue en el siglo XIX cuando la burguesía catalana construyó casas veraniegas en las afueras, manteniendo el casco antiguo intacto.

El Port Bo de Calella de Palafrugell fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional en la categoría de Conjunto Histórico por la Generalitat de Catalunya.

Las casas de fachadas blancas y tejados de pizarra, los soportales de Les Voltes y los colores de las pequeñas embarcaciones que descansan en las aguas del Mediterráneo componen una de las postales más míticas de la Costa Brava.

Calella de Palafrugell.

Precisamente, en Calella de Palafrugell se inspiró el gran Joan Manuel Serrat para componer Mediterráneo. La mítica canción fue tomando forma mientras paseaba por el Camino de Ronda, un sendero que une Calella con Llafranc.

"Fui a Calella porque era un lugar precioso, tenía amigos y me lo pasaba muy bien. Las canciones de Mediterráneo se gestaron allí porque yo estaba allí", llegó a decir.

Jardines de Cap Roig

Más allá de las preciosas callejuelas de Calella, a pocos minutos se encuentra el Espacio Natural Protegido de Castell-Cap Roig.

Los jardines de Cap Roig se extienden en 20 hectáreas y ofrecen unas vistas espectaculares al mar Mediterráneo y las islas Formigues.

Es también escenario del Festival de Cap Roig, una de las grandes citas musicales de cada verano en Cataluña.

En cuanto a la gastronomía, los restaurantes de Calella suelen ofrecer platos típicos de L'Empordà, como el suquet de peix, un guiso de pescado con patata. Tampoco faltan los arroces marineros y fideuás.