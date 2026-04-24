Kiko Matamoros 'vuelve' a Telecinco: la entrevista bomba de Makoke en '¡De viernes!' que lo cambia todo

Nuevo punto de inflexión en Telecinco. Makoke será la invitada principal esta semana en ¡De viernes!, el programa que pilotan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Lo hace para "hablar por primera vez de sus 20 años de matrimonio con Kiko Matamoros", según promociona la cadena.

Makoke será la protagonista en el Scoop, donde romperá su silencio sobre su matrimonio, revelando los momentos más tensos de la relación con Kiko.

"No es agradable, pero ahora me siento liberada, ya no tengo miedo, basta ya...", dice Makoke en uno de los vídeos lanzados por la cadena de Mediaset para calentar el programa.

"Quiero contar mi verdad, lo que he vivido durante 20 años. Sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado a su lado somos unas víctimas. Todas".

Cabe decir que Kiko Matamoros y Makoke están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de ocultación de bienes.

De esta entrevista se puede hacer otra interesante lectura: Kiko Matamoros volverá a ser protagonista de un programa de Telecinco, al menos por el testimonio de Makoke.

Esta semana, en ¡De Viernes!... Makoke cuenta toda la verdad: Una historia de supervivencia.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/ahmz0qwcjv — ¡De Viernes! (@deviernestv) April 23, 2026

Matamoros dejó de aparecer en el canal de Fuencarral a raíz de la histórica cancelación de Sálvame en el verano de 2023.

Desde entonces, estuvo ligado a los proyectos de Fabricantes (la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid) tanto en TEN con Ni que fuéramos como en RTVE con La familia de la tele.

Ahora mismo, cuenta con un formato semanal que se emite en YouTube y que presenta junto a Kiko Hernández: Los Kikos.

Adiós a otro veto

De esta forma, Telecinco levanta el veto a otro rostro vinculado a Sálvame. Antes volvieron Lydia Lozano y Terelu Campos, ambas colaboradoras fijas del programa.

La semana pasada, por cierto, los espectadores de ¡De viernes! vieron un detalle sutil. Y es que, Belén Esteban 'reaparecía' a raíz de una pregunta que se le hizo a Ylenia sobre ella. Al mismo tiempo, la pantalla del plató ponía una imagen de la de Paracuellos.

La imagen de Belén Esteban apareció en una de las pantallas del plató de '¡De viernes!' durante la entrevista a Ylenia.

De hecho, esto ha disparado los rumores sobre un hipotético regreso de la Esteban a la que fuera su casa durante años. Según Los Kikos, Belén estaría en negociación para volver a Telecinco protagonizando un belenazo en ¡De viernes!, es decir, una entrevista como antaño.

Luego, pasaría a formar parte de un nuevo programa liderado por su amigo Raúl Prieto y producido por Secuoya que se emitiría los fines de semana. La guinda sería su participación en GH: El reencuentro, donde la Esteban se embolsaría 40.000 euros semanales.

No obstante, nada de esto es oficial.